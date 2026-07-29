Teo celebra el XXV Concurso Cabalar con una jornada repleta de tradición, espectáculo y actividades para toda la familia

El municipio de Teo celebrará el próximo 30 de agosto de 2026 la XXV edición del Concurso Cabalar, un evento que alcanza su 25 aniversario convertido en una de las citas más destacadas para los amantes del mundo ecuestre. La jornada se desarrollará en Ribas-Oza (Teo) con entrada libre y está organizada por el Concello de Teo, en colaboración con la asociación Amigos do Cabalo de Teo.

El programa arrancará a las 08:30 horas con la apertura de las inscripciones para el concurso morfológico. A las 10:00 horas comenzará la competición con las categorías de PRE de 1 y 2 años, Percherón e Indefinidos.

A las 11:30 horas tendrá lugar una exhibición de ponis, mientras que a las 13:00 horas será el turno de los ejemplares PRE de 3 y 4 años.

La actividad se retomará por la tarde a las 16:30 horas con una nueva sesión para los caballos PRE de 3 y 4 años y continuará a las 17:00 horas con la categoría de PRE de cinco años en adelante, tanto para yeguas como caballos.

A las 17:30 horas se entregarán los premios a los mejores movimientos en las categorías de hembras y machos PRE, mientras que a las 18:00 horas está prevista una exhibición de arrastre.

Como broche final, a las 19:00 horas se celebrará un espectáculo ecuestre a cargo de Duende Ecuestre, procedente de Burgos.

Programa infantil

El Concurso Cabalar también ofrecerá una amplia programación para los más pequeños.

Entre las 17:00 y las 21:00 horas habrá granizados de balde, un obradoiro de chapas do cabalo y juegos elaborados con material reciclado.

De 18:00 a 21:00 horas estará instalado un parque de juegos hinchables, mientras que a las 20:00 horas se celebrará una Fiesta de la Espuma.

Con esta programación, el XXV Concurso Cabalar de Teo conmemora su cuarto de siglo apostando por la tradición ecuestre, el ocio familiar y la promoción del mundo del caballo en una jornada pensada para todos los públicos.