Regresan a Galicia los cerca de 80 efectivos desplazados a los incendios de Castilla y León

Los cerca de 80 efectivos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta de Galicia desplazados a Castilla y León y Madrid para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos regresan este martes a Galicia.

Según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, el cambio en las condiciones de riesgo de incendios en Galicia de cara a los próximos días ha motivado el regreso de estos efectivos, "ya que en las actuales circunstancias hace falta tener todo el dispositivo desplegado sobre el terreno y en estado de máxima alerta".

El dispositivo gallego en León ha estado integrado por alrededor de una treintena de profesionales, que actuaron a partir del pasado jueves en dos turnos de trabajo y que estuvieron apoyados por un bulldozer, una motobomba y un helicóptero.

En cuanto al personal enviado el viernes, tras la petición del Gobierno central para apoyar los incendios de Ávila y Madrid, el mando único los derivó a dar apoyo en Ávila, donde trabajaron dos helicópteros, seis brigadas, cuatro agentes, un técnico, un bulldozer y un puesto de mando.

En esta línea, la Xunta ha recordado que grupos de profesionales gallegos se desplazaron anteriormente fuera de Galicia, tanto a otras comunidades autónomas como a Portugal (en el año 2017), con el fin de colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales.