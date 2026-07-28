Los acusados del 'Villa de Pitanxo' no acuden a recoger el auto de apertura de juicio y el juez les cita el 5 de agosto

Los acusados por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio del 'Villa de Pitanxo' en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá) no han acudido a recoger el auto de apertura del juicio oral, por lo que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les ha convocado para el próximo 5 de agosto.

Así lo han comunicado fuentes jurídicas a Europa Press, que han confirmado que el capitán de la embarcación, Juan Antonio Padín, y los dos máximos responsables de la armadora del barco, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, los otros dos acusados, no se han personado ante el magistrado.

El juez Moreno acordó la semana pasada enviar a juico a Padín y a los Nores, padre e hijo, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. En el auto, recogido por esta agencia de noticias, citaba este martes a los tres acusados.

El juez, además, requirió a los tres acusados para que depositasen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer.

También reclamó a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que prestase la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg, según el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para los tres acusados por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores, así como la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco para Padín y otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesca para ambos directivos de la armadora.

Moreno apuntó en otra resolución, que el barco se hundió, entre otras causas, por la sobrecarga no controlada, así como por la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

De los 21 fallecidos, según recordó, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

El magistrado señaló que el barco no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y tampoco estaban familiarizados con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías.

Asimismo, indicó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, cuando "las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", al no ser este consciente de la gravedad de la situación.