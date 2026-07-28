Detenido un vecino de Monterrei (Ourense) como presunto autor de un fuego que calcinó 1.800 hectáreas

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la comarca de Monterrei (Ourense), de 63 años de edad, como presunto autor del incendio forestal que calcinó 1.800 hectáreas en el municipio ourensano de Vilardevós en agosto de 2025.

Según han informado a través de un comunicado, el hombre ha sido detendio durante la madrugada de este martes por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense, a la espera de que pase a disposición judicial a lo largo de la jornada.

En concreto, el fuego comenzó el 13 de agosto del pasado año en la parroquia de Vilardeciervos, en el municipio ourensano de Vilardevós, y llegó a calcinar 1.800 hectáreas, obligando a confinar dos poblaciones.

Asimismo, la Guardia Civil de Luintra, en colaboración con agentes del Subsector de Tráfico de Ourense, han detenido a otros dos vecinos de Ourense, de 47 y 44 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un almacén en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar.

Tal y como ha detallado la Comandancia, los varones fueron detenidos el pasado 25 de julio a las 19.50 horas, tras ser sorprendidos con varios efectos que habían sido sustraídos en un almacén del lugar de A Derrasa, en Pereiro de Aguiar.

En concreto, la Comandancia recibió una llamada en la Central alertando del robo, trasladándose así al lugar, en el que comprobaron como los dos detenidos huían a pie portando el material robado.