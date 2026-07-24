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Galicia

Un radar en Arteixo (A Coruña) en la AG-55 es el que más multa de Galicia y está en el top 50 de España

Ourense es la provincia en la que menos se recauda por multas de velocidad, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados

esRadio Galicia / Agencias
Ourense es la provincia en la que menos se recauda por multas de velocidad, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados
Peaje en la AG-55. | XUNTA DE GALICIA / Europa Press

Un radar de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el punto kilométrico 11 de la AG-55 --la autovía que une A Coruña con Carballo--, a la altura del municipio de Arteixo, es el que más multa en Galicia.

Así figura en un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que este radar se encuentra en el puesto 50 del top 50 de los que más multan en España. En concreto, registró 14.052 denuncias en 2025, con lo que aumentó desde las 13.492 de 2024.

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron "la cifra récord" de 246.802.934 euros el año pasado en toda España, lo que representa un incremento del 14% respecto al periodo anterior, según este informe.

Mientras, Ourense es la provincia en la que menos se recauda en España por multas de velocidad (1,3 millones en 2025). La provincia en la que más se recaudó en Galicia en 2025 fue Pontevedra (8,9 millones), seguida de A Coruña (5,9 millones) y Lugo (4,2 millones).

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