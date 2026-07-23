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Galicia

Ourense registra este jueves su séptimo terremoto del mes de julio, de magnitud 2,7

Ourense registra este jueves su séptimo terremoto del mes de julio, de magnitud 2,7

esRadio Galicia / Agencias
Ourense registra este jueves su séptimo terremoto del mes de julio, de magnitud 2,7
Captura del terremoto registrado en Ourense durante la madrugada de este jueves, 23 de julio de 2026, de magnitud 2,7. | Europa Press

La provincia de Ourense ha registrado durante la madrugada de este jueves su séptimo terremoto en el mes de julio, cuyo epicentro se ha situado en la parroquia ourensana de Rairo, con una magnitud de 2,7.

Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se registró sobre las 1.16 horas de este jueves con una magnitud de 2,7 y una profundidad de 11 kilómetros.

En esta línea, tal y como ha trasladado el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), a través de una publicación en la red social Instagram, el terremoto sacudió el área metropolitana de Ourense, "aparentemente sin incidencias".

Se trata del séptimo terremoto detectado en la provincia, tras otros dos que se han producido también durante la madrugada de este jueves. Uno de ellos, en el municipio de Padrenda de magnitud 1,6; y el segundo en la aldea ourensana de Os Coiñas con la misma magnitud.

Asimismo, también el municipio de A Veiga ha registrado un terremoto durante la madrugada de este pasado miércoles de magnitud 2, así como el municipio de Lobeira el pasado 7 de julio (magnitud 2,2), el de Beade el pasado 5 de julio (magnitud 2,3) y el de Chandrexa de Queixa el pasado 4 de julio (magnitud 1,7).

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