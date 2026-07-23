Las cuatro galardonadas recogerán las Medallas de Galicia este viernes en un acto con más de medio millar de asistentes

La Cidade da Cultura compostelana será, un año más, el escenario de un multitudinario acto institucional en la víspera del Día de Galicia

La Cidade da Cultura albergará este viernes, en la víspera del 25 de julio, la entrega de las Medallas de Oro de Galicia, el galardón más importante del Gobierno autonómico, que en esta edición ha optado por rendir homenaje a la colectividad gallega.

En concreto, recibirán la distinción la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez, la fiscal en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Sus nombres los reveló el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta de este lunes. Ante los medios, erigió a las galardonadas en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculados, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.

Rueda argumentó que, en esta ocasión, se busca reconocer "no solo a aquellos gallegos que hace décadas tuvieron que salir de Galicia" sino a sus descendientes que "son un ejemplo de integración y compromiso que con su talento y trabajo siguen

engrandeciendo" los territorios a los que emigraron sus familiares, "sin olvidar sus raíces".

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han explicado que está previsto que las cuatro mujeres galardonadas, representantes de la colectividad gallega en el exterior, recojan personalmente la distinción. Lo harán en el acto institucional más multitudinario de cuantos se celebran en la comunidad a lo largo del año.

De hecho, está prevista la presencia de más de medio millar de asistentes, entre los que habrá personas y colectivos ligados con la emigración. El acto contará con la actuación de una artista gallega con raíces en la emigración americana, también para dar visibilidad al retorno.

Una de las Medallas de Galicia recae en Claudia Álvarez, empresaria argentina de origen gallego, que preside el grupo Álvarez Argüelles Hoteles. Un negocio familiar que, ha destacado Rueda, comenzó en Mar del Plata y ahora cuenta con hoteles en distintos puntos de América. Además, mantiene un fuerte vínculo con Galicia "a través de su cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata".

Otra de las galardonadas de este año es la fiscal jefa de Menores en el cantón suizo de Argovia, Beatriz Gil, que mantiene una estrecha colaboración con el asociacionismo gallego en Zurich "al participar en actividades sociales y culturales".

La tercera Medalla de Galicia homenajea a Carla Angola, hija de una ourensana exiliada tras la guerra civil española, y hoy, en palabras de Rueda, "una de las periodistas más influyentes de Venezuela". Tras 18 años de carrera profesional en Globovisión donde se consolidó como presentadora y analista política--, se trasladó hasta Miami y dirige su propia plataforma de comunicación digital que cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Por último, el Consello autorizó el lunes conceder, asimismo, la Medalla de Galicia a la odontológa Camila Fernández, una de las profesionales más relevantes de su campo en Brasil. Rueda destacó también su actividad académica y científica y su vínculo con Galicia al ejercer como presidenta de la Asociación d