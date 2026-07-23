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Galicia

La AN abre juicio al capitán del 'Villa de Pitanxo' y dos directivos de la armadora por la muerte de 21 tripulantes

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza

esRadio Galicia / Agencias
El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza
La portavoz de las familias de las víctimas del Villa de Pitanxo, María José Do Pazo, interviene en el descubrimiento de una placa en el Paseo Marítimo Alcalde Blanco con los nombres de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo hace un año, a 17 de febrero de 2023, en Marín, Pontevedra. | Gustavo de la Paz / Europa Press

La AN abre juicio al capitán del 'Villa de Pitanxo' y dos directivos de la armadora por la muerte de 21 tripulantes

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En un auto de este jueves el juez del caso, Ismael Moreno, abre juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores; al director de Flota, José Antonio Nores, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.

Y señala como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg SA.

Además, cita a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores el próximo 28 de julio para entregarles el auto de apertura de juicio oral.

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