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Galicia

La VIII Edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico se celebrará los días 1,2 y 3 de octubre

En la primera jornada se hará entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué

esRadio Galicia / Agencias
En la primera jornada se hará entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué
Mariano Rajoy y Felipez González se saludan en el 'Foro La Toja' 2020. | Beatriz Ciscar (Europa Press)

La VIII Edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántcio se celebrará los próximos días 1,2 y 3 de octubre en la Isla de A Toxa, en O Grove (Pontevedra).

Tal y como ha anunciado la organización del evento en una nota de prensa, la edición de 2026 reunirá durante tres jornadas a responsables institucionales, representantes políticos, empresarios, académicos y expertos nacionales e internacionales para abordar algunas de las cuestiones que marcarán la agenda global en los próximos años.

El acto inaugural contará con la bienvenida del presidente de la Fundación La Toja, Amancio López, y del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Además, en la primera jornada se hará entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué.

Según han detallado, la transformación tecnológica, la seguridad internacional, el futuro de Europa, la transición energética, la fortaleza de las instituciones democráticas y el impacto del crimen organizado serán algunos de los ejes sobre los que girarán las diferentes sesiones del Foro.

Asimismo, la inteligencia artificial y la tecnología ocuparán un lugar de inteligencia artificial y la tecnología ocuparán un lugar destacado, con mesas sobre su impacto sobre la economía y a su relación con la democracia.

En ellas, se prevé la participación de perfiles como la profesora de la Universidad de Cambridge Diane Coyle, el autor de 'Hyperdimensional' y director de Futuros Estratégicos en OpenIA Dean Ball, y la investigadora del Centro Belfer de Harvard y copresidenta Consejo Asesor IA ONU (2023-2024) Carmen Artigas.

También, el director del Barcelona Supercomputing Center Mateo Valero, junto a Nuria Oliver, cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (European Laboratory of Learning and Intelligent Systems), y el director del Center for Quantum Technologies de Singapur José Ignacio Latorre, conversarán junto al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre la mayoría de edad de la inteligencia artificial, moderados por Enrique Goñi, Presidente del Instituto Hermes.

Asimismo, el evento acogerá una mesa sobre la política industrial y la perspectiva territorial con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del lehendakari Imanol Pradales, moderados por Antón Costas. Por su parte, los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy protagonizarán un diálogo sobre el balance de una legislatura.

En este sentido, el analista y profesor Robert D. Kaplan participará en un diálogo sobre el vínculo atlántico junto a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Además, habrá una mesa sobre la guerra en Ucrania y su impacto sobre el escenario estratégico internacional, en la que intervendrán el viceperesidente de Palantir Europa Louis Mosley, el representante especial de la OTAN para el flanco sur Javier Colomina, entre otros.

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