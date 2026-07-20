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Galicia

Las Medallas de Galicia reconocen a la emigración: cuatro mujeres en el exterior reciben el galardón

Se entregan el 24 de julio, víspera del Día de Galicia

esRadio Galicia / Agencias
Se entregan el 24 de julio, víspera del Día de Galicia
Reunión del Consello de la Xunta. | XUNTA DE GALICIA / Europa Press

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda ha decidido reconocer a la colectividad gallega en el exterior en la edición de este año de las Medallas de Oro de Galicia. Recibirán la distinción la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez, la fiscala en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Sus nombres los ha revelado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que las ha erigido en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculadas, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.

Las Medallas de Oro de Galicia, que se entregan desde hace años el 24 de julio, víspera del Día de Galicia, constituyen el galardón más importante que entrega el Ejecutivo autonómico.

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