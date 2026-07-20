Ferrol activa un dispositivo especial de seguridad ante la previsión de 20.000 personas para el eclipse solar de agosto

El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado este lunes un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico para el que el gobierno local estima la llegada de unas 20.000 personas a los principales puntos de observación del municipio.

El alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), ha explicado tras la reunión de la Junta de Gobierno local que Ferrol será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse, por lo que el Ayuntamiento trabaja "en permanente coordinación" con la Subdelegación del Gobierno y la Xunta de Galicia para garantizar la seguridad durante una jornada en la que se prevén importantes concentraciones de público.

En este sentido, el regidor ha detallado que los enclaves recomendados para la observación serán las playas de San Xurxo, Esmelle y Covas, que cuentan con capacidad para albergar a miles de personas y reúnen las condiciones de seguridad necesarias.

Sin embargo, ha anunciado que los accesos a Cabo Prior y Cabo Prioriño permanecerán cerrados al tráfico, salvo para residentes y vehículos de emergencia, al considerar que no son espacios adecuados para soportar grandes aglomeraciones.

El plan municipal contempla la activación del Plan de Emergencias Municipal (Pemur) a partir de las 14.00 horas, la constitución del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y la instalación de un puesto de mando avanzado en la playa de Doniños, desde donde se coordinarán los distintos servicios de emergencia.

Asimismo, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico con itinerarios diferenciados de entrada y salida en las principales playas para evitar cruces de vehículos y facilitar la movilidad tanto durante la llegada como tras la finalización del fenómeno.

Según ha recordado el alcalde, el eclipse comenzará en torno a las 19.30 horas, mientras que la fase de totalidad, en la que la Luna ocultará completamente al Sol, se producirá entre las 20.27 y las 20.29 horas en Ferrol. El fenómeno concluirá aproximadamente a las 21.00 horas.

Rey Varela ha insistido en la importancia de adoptar medidas de prevención y recordó las recomendaciones trasladadas por especialistas en oftalmología para evitar daños oculares. En este sentido, ha pedido no observar el eclipse mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos y recomendó acudir con antelación a los puntos habilitados, utilizar protección solar y llevar agua.