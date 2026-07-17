El PPdeG subraya su apoyo a la candidatura de Elena Candia para la alcaldía de Lugo en 2027

El PPdeG ha subrayado este jueves el apoyo a la candidatura de Elena Candia para la Alcaldía de Lugo de cara a las elecciones municipales de 2027 y ha puesto en valor su "coraje, instinto político y mucha voluntad" para "sacar a Lugo de la parálisis" y del "bloqueo en el que PSOE y BNG" mantenían a la ciudad.

Así lo ha manifestado la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, durante la Junta Directiva del PP local celebrada este jueves, de la que ha informado la formación en un comunicado y en la que ha señalado que la decisión cuenta con el respaldo de toda la formación y, principalmente, del presidente autonómico Alfonso Rueda.

"Creemos en Elena, en su capacidad de trabajo, en su conocimiento del territorio y en su voluntad por mejorar la vida de las personas. Es la persona idónea para asumir este gran reto, a un año de las elecciones municipales", ha añadido la número dos de los populares gallegos, que ha definido al PPdeG como un "partido transparente" que apuesta por revalidar alcaldías.

"Representamos la unidad, la gestión, la estabilidad y la política útil, con un equipo que tiene un papel muy importante en los Ayuntamientos, el ámbito más local", ha señalado para asegurar que los ayuntamientos son la "esencia" de lo que son, lugares por los que el PPdeG tiene que trabajar "desde las diferentes administraciones".

Refiriéndose a la actualidad de Lugo, se ha referido a la parálisis e impedimento de prosperidad que imperaba en la ciudad durante años de mandato de la oposición.

Sin embargo, "ahora, por suerte, tenemos una alcaldesa de Lugo que antes de entrar en la Alcaldía sabía perfectamente cuál era su plan de trabajo para la ciudad".

Ha puesto en valor que Elena Candia conociese todas las necesidades de los vecinos, así como su impulso a propuestas reales para mejorar la calidad de vida de todos los lucenses.

Después de dos meses en el cargo, Prado ha confirmado que la confianza depositada en ella quedó demostrada, así como la de su equipo en el PP de Lugo.

"Sois, con Elena al frente, un motivo de orgullo para el PPdeG. Un equipo que cogió un Gobierno en una situación muy crítica y que está dejándose la piel por mejorar la ciudad y el futuro de Lugo", ha dicho Prado.

En contraposición con el liderazgo del PP, ha criticado el "tira y afloja" de otros partidos, que "discuten por elegir a sus candidatos entre todos esos minipartidos que tienen dentro", mientras que en el PP van "todos a una, sin rodeos y con la cabeza alta, como una gran familia".

El presidente del PP local, Ramón Carballo, ha destacado durante la reunión su apoyo a Elena Candia, así como el del PP local. "Quiero pedirle que vuelva a encabezar la candidatura a la Alcaldía. Está demostrando que es posible gobernar con diálogo, con gestión y cumpliendo la palabra dada, y estamos convencidos de que es la mejor persona para seguir liderando el futuro" de la ciudad, ha dicho.

Por su parte, Elena Candia ha puesto su "trabajo, compromiso y dedicación" a disposición del partido. "Si en apenas dos meses hemos sido capaces de sacar adelante tantos proyectos y de demostrar que otra forma de gobernar es posible, imaginad todo lo que podemos hacer por Lugo con cuatro años más", ha manifestado.