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Galicia

Rueda busca llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura

Se concede una ayuda de 5.000 euros al año independientemente del nivel de renta y grado de dependencia

esRadio Galicia / Agencias
Se concede una ayuda de 5.000 euros al año independientemente del nivel de renta y grado de dependencia
El presidente gallego, Alfonso Rueda, con un beneficiario del Bono Coidado no Fogar | David Cabezón / Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que pretende llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura, tras alcanzar los 40.000. "Es una medida que sitúa al territorio como referente en atención a la dependencia", ha subrayado.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, así lo subrayó el presidente autonómico este martes tras visitar en Porto do Son el domicilio del beneficiario número 40.000 de estas bolsas, que permiten a las personas dependientes recibir cuidados en su hogar.

Allí, Alfonso Rueda ha asegurado que desde su Ejecutivo "quieren seguir cuidando" a la gente que necesita cuidados de "la mejor manera posible, como merecen, y de forma responsable".

En este sentido, el mandatario gallego ha señalado que el objetivo es llegar a los 50.000 beneficiarios antes de finalizar la legislatura. "Queremos seguir ayudando a los dependientes y a sus familias; lo necesitan y es nuestra obligación", ha asegurado.

El Gobierno gallego impulsó esta ayuda en 2024 para facilitar la atención de las personas dependientes en su entorno, pudiendo ser atendidas por sus allegados. De esta forma, se concede una ayuda de 5.000 euros al año independientemente del nivel de renta y grado de dependencia.

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