La Autoridad Portuaria de La Coruña renueva el firme de la carretera entre San Diego y Oza

La Autoridad Portuaria de La Coruña ha iniciado esta mañana las obras de pavimentación de la carretera exterior del puerto, entre las rotondas de acceso a los muelles de San Diego y Oza, con una longitud aproximada de un kilómetro. La actuación consiste en el fresado y reposición del firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la conservación de una de las principales vías de comunicación del puerto interior, que además es de uso público.

Para la ejecución de los trabajos no será necesario realizar cortes totales de la calzada. Únicamente se ocupará el carril en el que se esté actuando en cada momento, habilitándose paso alternativo para los vehículos. Asimismo, las obras no afectarán al tráfico ferroviario que discurre por la zona, por lo que tanto la circulación rodada como el paso de trenes se mantendrán durante toda la ejecución de la actuación. La duración estimada de los trabajos es de dos semanas, si bien este plazo podrá variar en función de la evolución de la obra y de las condiciones meteorológicas.

Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento que desarrolla la Autoridad Portuaria de La Coruña en el puerto interior para garantizar el adecuado estado de conservación de sus infraestructuras y de la red viaria portuaria, con un presupuesto superior a un millón de euros. Los trabajos continuarán posteriormente en otros puntos incluidos en el programa de conservación y mejora.

La Autoridad Portuaria agradece la colaboración de los usuarios del puerto y de los ciudadanos en general, y recomienda extremar la precaución al circular por la zona de obras y atender en todo momento a la señalización provisional instalada.