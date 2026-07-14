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Galicia

Intervenidas más de un millar de camisetas de fútbol falsificadas en Galicia

Están valoradas en más de 100.000 euros, con una distribución por diferentes municipios de la comarca de La Coruña

esRadio Galicia / Agencias
Están valoradas en más de 100.000 euros, con una distribución por diferentes municipios de la comarca de La Coruña
Intervenidas más de un millar de camisetas de fútbol falsificadas en la provincia de La Coruña | Guardia Civil

La Guardia Civil ha intervenido más de un millar de camisetas de fútbol falsificadas, valoradas en más de 105.000 euros, en una operación con cuatro investigados en Galicia como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial por la venta de prendas deportivas en distintos municipios de la comarca de La Coruña.

Las diligencias se entregaron en los juzgados de La Coruña y Betanzos. Los investigados son dos residentes en Lugo ciudad, uno en Arteixo y otro en Laracha.

La actuación ha sido desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de La Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de La Coruña, unidades especializadas que iniciaron las investigaciones al detectar un notable incremento de la venta ambulante y distribución de artículos deportivos presuntamente falsificados en la zona coruñesa.

Como resultado de las inspecciones realizadas en diferentes localidades de la provincia de La Coruña en el marco de la Operación MUCE, los agentes intervinieron un total de 1.053 camisetas y equipaciones deportivas que "presentaban indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial".

Ante la falta de documentación que acreditase su procedencia y autenticidad, se solicitaron los correspondientes informes periciales a los representantes autorizados de las firmas afectadas en España, que certificaron que los productos intervenidos no eran originales. Toda la mercancía quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

En las imágenes distribuidas por la Guardia Civil se observan camisetas de equipos que participan en el Mundial, como España y Argentina, así como de diferentes clubes de fútbol, como el Deportivo de La Coruña o el Real Madrid.

La Guardia Civil recuerda que "la comercialización de productos falsificados constituye una práctica ilícita que perjudica a consumidores, comerciantes y titulares de derechos industriales, además de generar importantes pérdidas económicas y favorecer circuitos comerciales ajenos a los controles legales y fiscales establecidos".

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