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Galicia

Rueda, Pontón y el PSdeG trasladan su pesar por los fallecidos en el incendio de Almería

"Desde Galicia enviamos todo nuestro apoyo y cariño al pueblo andaluz en estos momentos tan difíciles"

esRadio Galicia / Agencias
"Desde Galicia enviamos todo nuestro apoyo y cariño al pueblo andaluz en estos momentos tan difíciles"
Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en los Gallardos. | Plan INFOCA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, han trasladado su pesar por los fallecimientos en el incendio de los gallardos, en Almería.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente de la Xunta se ha mostrado "consternado" por la noticia, tras conocerse que al menos 11 personas han fallecido y casi una veintena permanecen desaparecidas.

"Desde Galicia enviamos todo nuestro apoyo y cariño al pueblo andaluz en estos momentos tan difíciles. Y a mi compañero Juanma Moreno: estamos a vuestra disposición para ayudar en lo que esté de nuestra mano", ha trasladado Alfonso Rueda.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, ha mostrado su "apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas" del incendio y con todos los vecinos y personas que luchan contra las llamas.

"Estamos a su lado, desde una Galicia en la que sabemos muy bien las duras consecuencias de los fuegos", ha trasladado también a través de las redes sociales.

Además, en rueda de prensa, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y diputado autonómico, Julio Torrado, ha transmitido la "consternación" de los socialistas gallegos por lo sucedido en Almería, una situación que ha calificado de "absolutamente dramática" y de la que, ha dicho, aún no se conoce la dimensión real.

El diputado ha deseado la solución más rápida posible y ha reclamado que los negacionistas del cambio climático, y también "los que les dan micro, callen, observen y aprendan antes de hablar". "No es la primera vez y, tristemente, si no cambiamos de políticas no va a ser la última", ha advertido.

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