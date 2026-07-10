La Xunta vuelve a abrir a consulta el anteproyecto de decreto sobre contaminación por nitratos de origen agrario

La Xunta vuelve a abrir a consulta pública el texto del decreto que regulará en Galicia las actuaciones para reducir y evitar la contaminación por nitratos que tengan origen agrario.

El Portal de Transparencia de la Xunta publica este viernes, 10 de julio, el formulario de consulta pública previa del anteproyecto de decreto sobre nitratos para que se puedan hacer aportaciones. El plazo está abierto hasta el 24 de julio.

Este trámite ya se abrió a consulta pública hace un año, en julio de 2025, anunciado en su día tras el Consejo por el propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. Fuentes de la Consejería de Medio Rural consultadas por Europa Press justifican la necesidad de volver a sacarlo a consulta para ser "más concreto" y acelerar su impulso.

"En todo caso, con este anteproyecto de decreto se pretende concretar el procedimiento a continuación para, si es el caso, determinar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Galicia y para aprobar los programas de actuación", explica.

La normativa europea obliga a los Estados a controlar el nivel de nitratos que hay en las aguas procedentes de la actividad agrícola y declarar zonas vulnerables aquellas en las que se sobrepasan los límites permitidos.

Al respecto, la Xunta explica que ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno los estudios necesarios para acreditar qué cantidades de este compuesto proceden de la actividad agrícola y cuáles de otras fuentes.

Todo ello después de que, en febrero de 2026, el Tribunal Supremo rechazase los recursos de la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño Sil contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que los condenó por "inactividad" ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en Orense.

Actualmente, en Galicia no se han declarado zonas vulnerables por nitratos, "toda vez que no se ha acreditado el origen agrario de la presencia de nitratos en las aguas". Medio Rural apunta que el informe de presiones e impactos se encuentra hoy en fase de elaboración por el Gobierno central.

Y es que el Gobierno gallego ya exigió el año pasado "más claridad" al Ejecutivo a la hora de delimitar si el origen de estos nitratos "está realmente en la ganadería y agricultura pues el Real Decreto 47/2022 sobre la protección de las aguas contra la contaminación difusa por nitratos y la directiva de nitratos de origen agrario únicamente se refieren a esos casos".

Como base para la delimitación de estas zonas, el Gobierno de España presentó un estudio para caracterizar las fuentes de contaminación por nitratos "que se elaboró con información de los períodos 2016-2019 y 2020-2023 y que no concluye con claridad hasta qué punto esa situación está provocada por las actividades agroganaderas", apuntaba Aguas de Galicia hace más de un año.