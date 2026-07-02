La Fiesta del Percebe de Aguiño ya tiene fecha para 2026: el 2 de agosto volverá a rendir homenaje al rey del mar

La localidad de Aguiño, en Ribeira (La Coruña), volverá a convertirse el próximo 2 de agosto de 2026 en la capital del percebe con la celebración de la XXVII Fiesta del Percebe, una de las citas gastronómicas más esperadas del verano gallego y reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

El evento arrancará a partir de las 12:00 horas en el puerto de Aguiño, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de uno de los productos más emblemáticos de la costa gallega: el percebe, capturado en las rocas más batidas por el Atlántico y considerado un auténtico manjar.

La fiesta supone cada año un homenaje al trabajo de los percebeiros y percebeiras, profesionales que desarrollan una de las actividades más exigentes y arriesgadas del sector pesquero. Además de poner en valor este producto de excelencia, la celebración se ha consolidado como un importante atractivo turístico para el municipio de Ribeira y para toda la comarca del Barbanza.

Miles de personas acuden cada verano a esta cita para degustar percebe recién cocido en un entorno privilegiado, acompañado por música, ambiente festivo y diversas actividades organizadas durante toda la jornada.

El cartel de esta edición vuelve a poner el foco en la estrecha relación entre el mar y Aguiño. La imagen del faro, el oleaje rompiendo sobre las rocas y un primer plano de los percebes simbolizan la esencia de una villa profundamente ligada a la tradición marinera y a uno de los productos más apreciados de la gastronomía gallega.

La XXVII Fiesta del Percebe de Aguiño está organizada con la colaboración de distintas administraciones e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Ribeira, la Xunta de Galicia y la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño y diversos organismos vinculados a la promoción turística y al sector pesquero.

Con esta nueva edición, Aguiño volverá a abrir las puertas a miles de visitantes dispuestos a disfrutar de una jornada en la que la gastronomía, el patrimonio marítimo y la tradición se unen para celebrar uno de los grandes referentes culinarios del verano en Galicia.