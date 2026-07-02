El delegado del Gobierno en Galicia se postula para ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras (Monfero, 1968), ha dado un paso al frente para ser el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Santiago de Compostela con la presentación de su precandidatura en el proceso de primarias abierto por la formación.

El propio Pedro Blanco ha confirmado este jueves su decisión, con un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que recuerda que llegó a Santiago a los 14 años, donde hizo su vida y creció, al tiempo que avanzaba la propia ciudad.

"Doy este paso para impulsar la fuerza del socialismo compostelano y para que Santiago vuelva a ser una ciudad que lidere", ha destacado Blanco, que sostiene que Santiago "no necesita ni indecisiones ni experimentos". "Santiago necesita un cambio y toca ahora. Es hora de recuperar la ilusión", señala.

Pedro Blanco, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades (Seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía, y psicosociología aplicada), fue coordinador de los servicios jurídicos del sindicato UGT desde 1992 hasta 2023, año en el que cogió el testigo del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia.

Además de socio fundador de Blanco & Guerra Abogados (1998), es coordinador y profesor del área de laboral y de seguridad social de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela. Afiliado al PSOE desde 1991, durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño fue asesor del por entonces consejero de Trabajo, Ricardo Varela.

Pedro Blanco dio el paso a la primera línea política en 2023, cuando ocupó la Delegación del Gobierno tras la salida de Besteiro, que dejó esta responsabilidad para ir en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados.

INCÓGNITA SOBRE SANTULLANO

Tras el paso adelante dado por Pedro Blanco queda por ver si algún otro militante socialista en la capital gallega presenta su precandidatura para ser el cabeza de lista de la candidatura del PSOE a las municipales de 2023 en la ciudad.

Todo ello en un contexto en el que la vicesecretaria general del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, trasladó públicamente su intención de ser también candidata, sin que por el momento haya presentado precandidatura. Un paso que queda por ver si da hasta las 12:00 horas de este viernes.

La candidatura del PSOE en la capital gallega era una de las principales incógnitas de los socialistas de cara a los próximos comicios locales después de la crisis interna que vivió el partido en Santiago de Compostela en este mandato, que finalizó con la expulsión de cuatro de los seis concejales que el Partido Socialista tenía en Raxoi: Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez. Los cuatro avanzaron recientemente su intención de concurrir a las municipales con una candidatura propia.

En paralelo y tras dar por solventada la crisis interna, el PSOE puso en marcha una encuesta en la ciudad para conocer la valoración de los vecinos sobre hasta cinco militantes entre los que se incluía al propio delegado del Gobierno, Pedro Blanco. El resto de socialistas sobre los que preguntaba opinión el PSOE eran la diputada autonómica Patricia Iglesias; el secretario general de la agrupación local, Aitor Bouza; el exministro de Sanidad José Miñones; y la vicesecretaria local, Marta Álvarez Santullano.

PRIMARIAS INTERNAS

De este modo, Pedro Blanco presenta su precandidatura en el plazo habilitado por el PSOE, después de que el Comité Federal del partido aprobase el pasado sábado el calendario que regulará el proceso de elección de los candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes para las elecciones municipales del 23 de mayo del próximo año.

Los socialistas podrán presentar sus precandidaturas antes del 3 de julio a las 12:00 horas, mientras que entre el 4 y el 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de julio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación en el caso de que se presente más de un candidato o candidata.

De no haber más candidaturas, Pedro Blanco podría ser proclamado candidato sin necesidad de que los militantes acudan a votar.

Con su decisión, se abre la incógnita sobre si compatibilizará su candidatura con el cargo de delegado del Gobierno o si opta por dejar esta responsabilidad para centrarse en la ciudad. De darse el caso, el Partido Socialista tendría que afrontar el relevo en un escenario en el que si no hay adelanto electoral, las elecciones generales se tendrían que celebrar a mediados de 2027.