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La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

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Galicia

Criterium Aeronáutico de Galicia 2026

Organizado por el Real Aeroclub de Lugo

esRadio Galicia
Organizado por el Real Aeroclub de Lugo
Real Aeroclub de Lugo, XVIII Criterium Aeronáutico de Galicia 2026 | Real Aeroclub de Lugo

Nueva edición del Criterium Aeronáutico en el aeródromo de Rozas (Lugo). El evento se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio.

Entrada libre. Actividades para toda la familia.

Organiza: Real Aeroclub de Lugo

administracion@aerolugo.es

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