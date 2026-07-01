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Galicia

El Foro Económico prevé que el PIB de Galicia crezca por encima del 2% en 2026

Santiago Lago destaca que, pese a la incertidumbre del contexto internacional, la economía gallega "sigue marchando bien"

esRadio Galicia / Agencias
Santiago Lago destaca que, pese a la incertidumbre del contexto internacional, la economía gallega "sigue marchando bien"
Europa Press

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad gallega crezca por encima del 2% en 2026, sin superar el 2,5% de avance.

En rueda de prensa celebrada en Santiago este miércoles, Lago destaca que, pese a la incertidumbre del contexto internacional, la economía gallega "sigue marchando bien" y mantiene su robustez. "Parece que nada nos frena", ha resumido en relación con cuestiones como guerras o conflictos arancelarios.

Destaca que Galicia, al igual que el resto de España, se encuentra entre las regiones europeas que más incrementan su PIB, "una locomotora de crecimiento" en la UE.

Así, Lago resalta que se continúa en la misma senda con la que se terminó 2025. Pese a la incertidumbre, "no está habiendo desaceleración". La Xunta augura un 1,9% para 2026, pero el Foro Económico es más optimista al situarlo entre el 2% y el 2,5%.

"Los analistas estamos sorprendidos", reflexiona Santiago Lago, dado que "la coyuntura llevaría a pensar que las cosas no deberían ir tan bien". Apunta a la "resiliencia" de las economías española y gallega, a pesar de incertidumbres como no contar con Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, "los consumidores son capaces de abstraerse" y continúan puntos fuertes como los flujos turísticos.

No obstante, la economía gallega continúa creciendo por debajo del conjunto de España. El PIB de Galicia asciende un 2,4% en el primer trimestre, tres décimas menos que el conjunto del país, mientras la UE tan solo lo hace al 0,7%.

Galicia suma cinco años consecutivos de crecimiento económico por encima de 2,4%, más que la media europea pero debajo de la española.

Sobre esta brecha, el Foro Económico identifica la demografía y la productividad como dos de los principales problemas.

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