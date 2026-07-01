El Castillo de Soutomaior reabrirá el 6 de julio con una renovada iluminación monumental

La Diputación de Pontevedra ha culminado las obras de renovación de la instalación eléctrica y del sistema de iluminación del Castillo de Soutomaior, una actuación valorada en 1,7 millones de euros y financiada con fondos europeos.

El presidente provincial, Luis López, ha visitado este martes la fortaleza para comprobar el resultado de unos trabajos que, según ha destacado, refuerzan el papel del monumento como uno de los principales referentes turísticos, históricos y patrimoniales de la provincia.

Durante la visita, López ha anunciado que el castillo volverá a abrir sus puertas al público el próximo 6 de julio, una vez finalizada esta intervención.

Las obras han permitido sustituir por completo la instalación eléctrica del edificio, una mejora que reducirá en torno a un 70% el consumo energético.

Asimismo, se ha renovado la iluminación monumental mediante la instalación de 500 nuevas luminarias y un sistema de control programable que permitirá adaptar el alumbrado a distintas necesidades y eventos.

El presidente de la Diputación ha subrayado que esta actuación supone un avance en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, al tiempo que mejora la imagen de uno de los enclaves más visitados de las Rías Baixas.

López ha recordado que el proyecto se suma a otras iniciativas desarrolladas durante el actual mandato, como la mejora de la experiencia de los visitantes o la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El presidente provincial ha asegurado que la nueva iluminación transformará la percepción nocturna del conjunto monumental y de su finca, además de mejorar los accesos al recinto.

También ha avanzado que el castillo continuará acogiendo una programación cultural y turística "amplia" con el objetivo de consolidar un modelo de turismo sostenible, descentralizado y vinculado al patrimonio y al territorio.

La actuación forma parte de la estrategia de la Diputación para poner en valor los castillos de su titularidad. En este sentido, el presidente ha recordado que recientemente también se ha reabierto el Castillo de Sobroso tras una inversión de 200.000 euros.