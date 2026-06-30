Rueda dice que la 'ley de nietos' relaja requisitos para nacionalizar y pide demostrar una "conexión real" con España

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles y que está vigente desde finales de 2022, relaja los requisitos para la obtención de la nacionalidad y ha pedido que para concederla se tenga que demostrar una "conexión real" con España.

Así lo ha dicho en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras comparecer en la Comisión Mixta para la Unión Europea en su condición de expresidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones.

Preguntado si comparte las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la llamada ley de nietos, que vincula con la "ingeniería electoral" que achaca al Gobierno, Rueda ha indicado que este proceso de nacionalizaciones tiene que responder "a algún interés", aunque ha dicho desconocer a cuál.

En todo caso, ha dejado constancia de su preocupación por un asunto que tiene un "especial impacto en Galicia" y que puede acabar con la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes de "más de dos millones de personas".

"Que estemos haciendo lo que no está haciendo ningún país europeo, por lo menos con esta intensidad, con esta velocidad, y sin ningún tipo de información, tiene que responder a algún interés, no sé cuál", ha señalado.

El presidente gallego ha dicho estar a favor "de que las personas con un vínculo real" con España "accedan a la nacionalidad". "Por supuesto que sí, siempre lo hemos defendido. Desde Galicia mantenemos vínculos permanentes con todos, con los gallegos de origen, pero también con sus descendientes. Reconocemos ese vínculo, lo fomentamos y favorecemos que los que quieran retornar a Galicia, lo hagan", ha explicado.

Pero, a su juicio, con la Ley de Memoria Democrática el Gobierno ha "relajado los requisitos" y "en algunos casos se está muy lejos" de "poder acreditar ese vínculo". "Lo que no se puede es no tener prácticamente ningún vínculo y a veces casi querer un pasaporte más que otra cosa", ha alertado.

Preguntado por qué el PP pone el foco en este asunto justo ahora cuando la norma lleva en vigor desde finales de 2022, Rueda ha destacado que es ahora cuando se está "viendo la intensidad" de ese proceso de nacionalización. "Hace cuatro años, el panorama no era el que estamos viendo ahora de que se puede llegar a nacionalizar e incorporar al censo casi dos millones y medio de personas", ha argumentado.

"Somos los primeros en defender un vínculo y en defender ese tipo de nacionalizaciones. Ahora, cuando se hacen con esta velocidad, relajando mucho los requisitos y aumentando tanto el número, es para preocuparse", ha resumido el presidente de la Xunta.