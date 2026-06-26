La Xunta de Galicia y la asociación de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto "corre riesgo la gratuidad".

Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles.

Al término, y en declaraciones a los periodistas, la conselleira se ha mostrado "muy preocupada" por el decreto que pretende aprobar el Gobierno de España.

En concreto, dicho texto establece una ratio de cuatro niños por profesor en las aulas de 0-1 —en la actualidad son ocho—, seis niños por profesor en las aulas de 1-2 —frente a los 13 actuales— y ocho niños por profesor en las aulas de 2-3 —20 en la actualidad—.

Según la Xunta de Galicia, para mantener la gratuidad de las plazas de 0-3 en Galicia serían necesarios, para financiar esta reforma, 56 millones de euros más al año, y aún así desaparecerían unas 5.000 plazas, de acuerdo con sus cálculos, por razones de profesorado y espacio en las escuelas.

En las declaraciones a los medios de comunicación, la titular de Política Social ha censurado que el Ejecutivo elaboró este borrador de decreto "a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles".

En Galicia, ha incidido, "corre riesgo la gratuidad de la educación infantil" —0-3— y "además se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres" y "van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias". "Va a suponer una pérdida de plazas", ha incidido.

En este escenario, la conselleira ha dicho seguir "esperando ese compromiso" del Gobierno de financiar la gratuidad en un 50%: "Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió cero euros del Gobierno de España", ha recriminado.

Así, partiendo de la "gratuidad que está sosteniendo íntegramente la Xunta de Galicia con 65 millones", ha pedido de nuevo al Gobierno "que escuche a las comunidades autónomas y al sector", en un momento en que los nacimientos "empiezan a repuntar".

Fabiola García ha reivindicado que "Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial" y ha erigido a la comunidad en "referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional".

Ya por último, ha afirmado tener "muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles" que existe en Galicia. Frente a esto, ha reclamado "replicar" el modelo en el resto de comunidades y financiar al 50%.

Por parte de las escuelas infantiles, el representante de la Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei), Fernando Rolland, ha avisado de que el nuevo decreto "puede suponer el final de las escuelas infantiles en Galicia".

"No entendemos esta medida porque es inviable económicamente para las familias y para la administración poder sostener esas plazas", ha alertado.

De acuerdo con sus cálculos, "es inviable que una escuela de 41 plazas, que es pequeña, pase a 16 plazas". "Es inviable mantener los puestos de trabajo de tantas profesionales que están cuidando y educando a los niños en Galicia. Es imposible mantener esas plazas", ha subrayado.

Por eso, "si ese decreto llega a publicarse y no hay una subvención a nivel estatal", considera "imposible que las escuelas" infantiles sigan abiertas.