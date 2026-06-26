La Xunta reclama al Gobierno "que se deje de humo" y "empiece a abonar la deuda que tiene con los dependientes"

La aprobación del real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supondrá un incremento de 270 millones de euros para Galicia entre 2026 y 2027 en el nivel mínimo de la dependencia, tal y como ha informado el Ejecutivo central.

En lo que respecta a Galicia, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 96.528 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 270 millones de euros más (270.559.656 euros) a la Xunta de Galicia entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Este montante está destinado a cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia que se celebra este lunes 29 de junio.