El pleno de Viana do Bolo (Ourense) aprueba por unanimidad pedir a la Xunta la declaración de emergencia tras las riadas

El **Ayuntamiento de Viana do Bolo** (Ourense) ha aprobado por unanimidad, en el pleno extraordinario celebrado este pasado jueves a las 11:00 horas, la petición formal a la **Xunta** para la declaración de zona de emergencia tras las riadas que afectaron al municipio durante la pasada semana.

Así lo ha trasladado su alcalde, **Germán García-Ávila** (**PSdeG**), consultado por Europa Press este viernes, quien ha explicado que los tres concejales socialistas, los tres concejales nacionalistas y cuatro concejales populares —ante la ausencia de uno de ellos— votaron a favor de dicha petición durante la sesión plenaria.

Así, el regidor ha aprovechado para lamentar una **inacción y abandono total** por parte del resto de administraciones, las cuales "tienen más medios y competencias". "Están dejando abandonada a la gente. Es un sinvivir. No es un problema de competencia o político, es un problema de humanidad. Hay una inacción y abandono total, esto es esperpéntico", ha afeado.

En esta línea, García-Ávila ha recalcado que los **escombros** y restos de materiales continúan acumulados en pueblos como **A Bouza**, "interrumpiendo entradas a casas" y generando "un olor insoportable". "Los vecinos están viviendo una auténtica odisea. Hay problemas de animales muertos en bajos de casas, problemas de frigoríficos con carne estropeada, está habiendo un montón de moscas allí, con un olor insoportable", ha señalado.

En concreto, el regidor ha explicado que, tras habilitar espacios para depositar los restos de material acumulado, la **Diputación de Ourense** indicó que "antes de retirar los materiales había que clasificarlos". "La Diputación de Ourense dijo que podía poner la maquinaria, pero que necesitamos una autorización de la Xunta para poder depositarlos y ahora exigen que antes se clasifiquen", ha afeado.

Asimismo, ha incidido en que "lo normal es retirarlos y depositarlos en los sitios habilitados" y, más tarde, "se hará la **clasificación de residuos**" por parte de "las administraciones superiores". "No hicieron caso. Desde entonces, no se tocó nada en esos pueblos, no se ha retirado ningún material que está almacenado", ha criticado.

A renglón seguido, el alcalde ha explicado que, tras trasladar al **Ejecutivo gallego** que la declaración de zona de emergencia "era de libro" y dar los "días lógicos de espera", este "no hizo nada". "Los hombres y mujeres de estos pueblos las están pasando muy canutas, no se lo merecen, no se les puede hacer esto", ha lamentado.

"Tuvimos que tomar la determinación de solicitar en pleno la declaración de **zona de emergencia**, que se aprobó por unanimidad. Ahora la Xunta ya tiene el requerimiento por parte del Ayuntamiento de Viana, lo que va a permitir crear un comité de varias administraciones y solucionar los problemas", ha añadido.

Asimismo, la sesión plenaria extraordinaria ha aprobado por unanimidad la construcción de una **depuradora**, que permitirá "depurar las aguas" o "dejar de causar daños importantísimos al medio ambiente".

Según ha informado el regidor socialista, "desde hace 30 años" el municipio cuenta con una depuradora "que nunca funcionó". "Conseguimos un convenio aprobado por unanimidad en pleno, que se firmará y, una vez firmado, se harán las obras, que permitirán resolver el **plan de urbanismo**", ha subrayado, explicando que dicho plan "lleva 3 años paralizado" ya que "no se podía aprobar si no había captación de aguas suficientes, sobre todo depuración de aguas residuales".