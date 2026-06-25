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Galicia

Atlantic Fest celebrará su 10º aniversario con Two Door Cinema Club como uno de sus grandes reclamos

El festival se celebrará por todo lo alto los próximos 17, 18 y 19 de julio en la playa de A Concha, en Vilagarcía de Arousa

esRadio Galicia / Agencias
El festival se celebrará por todo lo alto los próximos 17, 18 y 19 de julio en la playa de A Concha, en Vilagarcía de Arousa
Atlantic Fest 2026 | Atlantic Fest

La programación arrancará el viernes 17 de julio con la actuación de Two Door Cinema Club, uno de los nombres internacionales más esperados de esta edición. La banda norirlandesa encabezará una jornada en la que también estarán presentes Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Nadadora y Grande Osso.

El sábado 18 será el turno de otra de las grandes citas del festival, con Franz Ferdinand y Los Planetas al frente del cartel. La banda granadina, uno de los grupos más influyentes del indie español, repetirá este año en Atlantic Fest tras su paso por ediciones anteriores. La jornada se completará con las actuaciones de Carlos Ares, Shame y Nacho Vegas, conformando una de las propuestas más atractivas de la historia del evento.

El festival pondrá el broche final el domingo 19 de julio con un cambio de ubicación. La última jornada se celebrará en la Praza do Castro, donde el público podrá disfrutar de las actuaciones de Joe Crepúsculo y Aiko el Grupo, encargados de cerrar una edición muy especial marcada por el décimo aniversario de Atlantic Fest.

Los abonos y entradas para el festival se encuentran a la venta a partir de 50 euros a través de la página web oficial del festival.

Para más información: https://atlanticfest.com/

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