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Galicia

La Xunta suspende temporalmente las quemas agrícolas y forestales de particulares desde este viernes

El Gobierno gallego toma esta medida de forma preventiva por el incremento de las temperaturas en la comunidad

esRadio Galicia / Agencias
El Gobierno gallego toma esta medida de forma preventiva por el incremento de las temperaturas en la comunidad
Un efectivo de la Xunta con base en Becerreá trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 29 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo | Carlos Castro / Europa Press

La Consellería de Medio Rural ha adoptado, como medida preventiva ante el incremento de las temperaturas, la suspensión temporal —desde este viernes y hasta nuevo aviso— de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Por lo tanto, no se autorizarán más permisos y los ya concedidos no tendrán validez a partir de este viernes.

En concreto, la medida se ha adoptado tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de incendio.

Asimismo, la Xunta ha apelado a la colaboración de la ciudadanía para que "extreme las precauciones" y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento, dado que desde el viernes y hasta nuevo aviso no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal por parte de los particulares.

Además, la Consellería de Medio Rural ha recordado en una nota de prensa que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

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