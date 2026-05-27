La Xunta suspende temporalmente las quemas agrícolas y forestales de particulares desde este viernes

La Consellería de Medio Rural ha adoptado, como medida preventiva ante el incremento de las temperaturas, la suspensión temporal —desde este viernes y hasta nuevo aviso— de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Por lo tanto, no se autorizarán más permisos y los ya concedidos no tendrán validez a partir de este viernes.

En concreto, la medida se ha adoptado tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de incendio.

Asimismo, la Xunta ha apelado a la colaboración de la ciudadanía para que "extreme las precauciones" y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento, dado que desde el viernes y hasta nuevo aviso no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal por parte de los particulares.

Además, la Consellería de Medio Rural ha recordado en una nota de prensa que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.