La Xunta se ofrece a transferir 4,8 millones para que sea el Gobierno quien incorpore a los auxiliares de conversación

La Xunta de Galicia se ha ofrecido a transferir al Gobierno central los 4,8 millones de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de manera que sea el Ministerio de Educación el que se encargue directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que ha informado de que trasladará esta oferta en una carta este mismo miércoles a la ministra de Educación, Milagros Tolón.

"Nosotros queremos continuar con el programa, pero, dado que el Gobierno central sigue sin ofrecernos certezas, optamos por poner nuestro dinero público a su disposición y que sean ellos los que se encarguen de las incorporaciones de estas personas al sistema educativo gallego si están tan seguros de que el problema ya está resuelto", ha subrayado Rodríguez.

Cabe recordar que durante el año pasado se registró una discrepancia entre ministerios ya que, aunque Educación plantea en su convocatoria que los auxiliares de conversación realizan un intercambio cultural, el de Trabajo exigía que se dieran de alta como trabajadores, lo que derivó en inspecciones aleatorias y sanciones millonarias en algunas comunidades como Andalucía y Valencia.

Es decir, "por seguir los parámetros de un ministerio otro ministerio multa a las comunidades autónomas", ha afeado el consejero, que ha subrayado que el objetivo de esta oferta es que la Inspección no considere que existe una relación laboral.

"En el caso gallego tenemos en este momento un expediente abierto en la provincia de La Coruña que, obviamente, no sabemos cómo se va a resolver, pero si se resuelve igual que en otras comunidades autónomas posiblemente puede acabar en contra de los intereses en este caso de Galicia", ha añadido.

"Esto es francamente absurdo. Esto indica que en el Gobierno de España no hay nadie al mando. Un ministerio va por un camino y otro ministerio va por otro camino", ha afeado el consejero de Educación, quien ha acusado al ministerio que dirige Yolanda Díaz de "incrementar de forma fraudulenta las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social".

Román Rodríguez ha estado acompañado por el secretario general técnico, Manuel Vila, y por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que han dado cuenta de las consultas e informes técnicos y jurídicos realizados para analizar si la nueva convocatoria, que el Ministerio publicó en los últimos días, soluciona o no el problema existente.

"Nos vuelve a dejar a los pies de los caballos", ha declarado el consejero al explicar que no introduce la necesaria seguridad jurídica para resolver el conflicto entre ministerios pese a que así le fue exigido desde el pasado año.

"La convocatoria es idéntica a la que llevó a la apertura de expedientes, a multas millonarias. Galicia quiere seguir en el programa y mantenerlo, pero no queremos caer en la trampa", ha aseverado el consejero.

Por su parte, la directora general ha insistido en que la nueva convocatoria "no añade garantías" y ha explicado que lo que hace es "sistematizar criterios que ya estaban presentes en el funcionamiento ordinario del programa y no son una modificación sustancial del régimen jurídico previamente aplicable, entre otras cosas, porque tampoco puede hacerlo al tratarse de un acto administrativo".

En este sentido, han explicado que "intentan colar en un supuesto nuevo anexo cuestiones que ya aparecían recogidas hasta ahora en la guía de funcionamiento", pero sin resolver cuestiones de fondo que motivan las inspecciones de Trabajo.

De hecho, han detallado que existe un informe de la Abogacía del Estado que "no tuvo ningún efecto en Andalucía", una de las comunidades ya sancionadas. Junto con la Comunidad Valenciana, las mutas impuestas suman ya 25 millones de euros y hay otros expedientes pendientes de resolución, entre ellos el que afecta a Galicia.

Con todo, Román Rodríguez ha insistido en que, de seguir en este punto, el Gobierno del Estado será "el único responsable" de que Galicia tenga que prescindir de este programa "de gran éxito desde hace 15 años".

"Solo este curso tenemos cerca de 700 auxiliares", ha señalado el consejero, insistiendo en la importancia del programa en Galicia. A este respecto, ha recordado que el 3 de junio se celebrará una Conferencia Sectorial en la que trasladará todas estas cuestiones a la ministra de Educación.