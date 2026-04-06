El Salón Minervigo reunirá unas 17.000 piezas y un depósito original de la estación espacial Salyut este abril en Vigo

El Salón de Minerales, Fósiles y Gemas Minervigo reunirá cerca de 17.000 piezas y un depósito de la estación espacial Salyut entre los días 24 y 26 de abril en la ciudad de Vigo.

Según informa la organización, la feria se llevará a cabo en el Tinglado del Puerto de Vigo y contará en esta edición con hasta 23 expositores, "más que nunca".

Los responsables del evento, Borja Curros y Almudena Benito, han reivindicado que "con la nueva ubicación se da respuesta a la demanda de una feria que está considerada ya como la más importante de Galicia de su sector, y como un punto de encuentro ineludible para los profesionales de la mineralogía de la península". "Cambiamos con ilusión y esperamos que el público de Vigo, que es maravilloso, nos acompañe como lo ha hecho hasta ahora", han apuntado.

Entre los grandes reclamos de la feria de este año, se encuentra un depósito de combustible de hidracina, en titanio, procedente de la estación espacial soviética Salyut 7, que estuvo en órbita hasta 1986 y cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991.

Además, Minervigo contará también con una mandíbula de megalodón de casi dos metros. Otras piezas que destaca la organización son una calcita rosa sobre fluorita amarilla de la mina Villabona, "un ejemplar estético y muy cotizado por los coleccionistas por su tonalidad que la hace muy especial y escasa".

"Quienes se acerquen a Minervigo podrán ver además dientes auténticos de megalodón y de dinosaurio, madera fósil, trilobites y hasta una placa de amonite piritizado de Alemania datada en el Jurásico inferior, con más de 180 millones de años", han añadido.

El horario de Minervigo será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La visita es gratuita y este año, además, entre los asistentes se sortearán más de 20 premios.