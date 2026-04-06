El paro baja en 1.388 personas en marzo en Galicia, un 1,2%, hasta 114.670 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.388 personas en marzo en Galicia en relación al mes anterior (-1,2%), hasta situar el total en 114.670 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con hace un año, el dato de parados en la comunidad gallega es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en esta situación.

En el conjunto estatal, el desempleo descendió en 22.934 personas en marzo respecto a febrero (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte de la reducción.

La Seguridad Social ganó una media de 7.644 cotizantes en marzo en Galicia respecto al mes anterior (+0,7%), de modo que situó el total en 1.095.875 afiliados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son 16.479 más que un año atrás, lo que supone un ascenso del 1,53%.

En el conjunto estatal, el sistema ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.