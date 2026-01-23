Suspendidas las clases este viernes en Ourense, gran parte de Lugo e interior de Pontevedra por la alerta de nieve

El Gobierno gallego ha notificado que este viernes se suspenderán las clases y el transporte durante toda la jornada en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

Motiva la decisión, adoptada en el seno de la Comisión Temporal de Alertas, el temporal que, a causa de la borrasca 'Ingrid', azotará Galicia. De hecho, la Xunta ha informado de que, desde esta medianoche, activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Además, amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en A Mariña de Lugo se mantiene la alerta naranja.

Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia ha ratificado la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa 'Xogade' por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero. Los ayuntamientos afectados según las previsiones de los órganos predictores pueden consultarse en la web 'Deporte Galego'.

Según los organismos meteorológicos, el fenómeno adverso de nivel naranja por nevadas comenzará esta medianoche con acumulaciones de hasta cinco centímetros en cotas por encima de los 400 metros y ventiscas, mientras que en algunas zonas de la provincia ourensana se prevén acumulaciones de hasta 20 centímetros, también en cotas superiores a los 400 metros.

En cuanto al temporal costero, se esperan vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros, mientras que la alerta naranja se mantiene en la Mariña de Lugo por vientos de fuerza ocho y olas de hasta ocho metros.

Ante las nevadas, se recomienda evitar los viajes en automóvil siempre que no sean necesarios y llevar siempre el depósito lleno. También se aconseja usar la ropa y calzado apropiados, evitar que personas mayores salgan a la calle y tener a mano linternas y cadenas.

En el caso del mar, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. Además, apela a extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y a que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Los ayuntamientos afectados por las distintas suspensiones se pueden consultar en el 'Portal Educativo'. Las clases y el transporte se suspenden en un total de 160 municipios, más de la mitad de los 313 de la comunidad gallega, y son los siguientes:

-- Los 92 municipios de la provincia de Ourense.

-- 52 ayuntamientos de la provincia de Lugo en tres zonas:

- 27 de Lugo centro: Abadín, Begonte, Castroverde, Cospeito, Guitiriz, Láncara, Meira, Muras, Antas de Ulla, Castro de Rei, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Sarria, Xermade, Portomarín, Riotorto y Vilalba.

- 14 de Lugo Montaña: Baleira, Becerreá, Folgoso Do Courel, O Incio, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Baralla, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Ribeira de Piquín y Triacastela.

- 11 de Lugo Sur: Bóveda, Chantada, Pantón, Quiroga, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Sober.

-- 16 ayuntamientos del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.