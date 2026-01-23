Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Galicia

La Xunta exige al Gobierno "información" sobre el ferrocarril en Galicia ante su "deterioro constante"

Exige "información, lealtad y transparencia" sobre el estado de la red ferroviaria gallega

esRadio Galicia / Agencias
Exige "información, lealtad y transparencia" sobre el estado de la red ferroviaria gallega
La conselleira de Vivenda, María M. Allegue | Xunta de Galicia

La Xunta se va a dirigir al Gobierno central para exigir "información, lealtad y transparencia" sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia

Así lo ha anunciado este viernes la conselleira de Infraestruturas, María M. Allegue, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer la decisión de Adif de rebajar el máximo de velocidad en un tramo de la línea Ourense-Santiago, donde en 2013 descarriló un tren Alvia ocasionando 80 muertes.

Precisamente este viernes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado a conocer la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve al exdirector de seguridad de Adif en la causa por este accidente, y deja al maquinista como único condenado.

Por su parte, la conselleira ha resaltado que son "cientos de gallegos sufriendo un deterioro constante del sistema ferroviario", y ha mencionado "averías, retrasos y dificultad para encontrar billetes".

"No tenemos que esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar el estado de nuestras vías", advierte, en relación al descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), con otras 45 víctimas mortales.

Así, Allegue recuerda que en 2022, tras una reunión entre el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "este se comprometió a conformar un grupo de trabajo que aún no está constituido".

"Exigimos información, lealtad y transparencia. Por eso nos vamos a dirigir al Gobierno central, porque queremos conocer el estado de nuestra red ferroviaria, el motivo de la reducción en ese tramo que nos tuvimos que enterar por los medios, si es una medida excepcional o si se adoptó otras veces, y si existe un mantenimiento preventivo", subraya la responsable gallega en materia de infraestructuras.

Temas

En esRadio

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj