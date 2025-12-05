Los creadores gallegos de la baliza V-16: "La idea era ayudar a personas con discapacidad, no ser producto obligatorio"

Hay un tema recurrente en todas las reuniones familiares y de amigos en las últimas semanas, que es la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, de la obligatoriedad de llevar en la guantera del coche una baliza V-16 para señalizar en caso de sufrir un accidente, al igual que se ha hecho hasta ahora con los triángulos.

Detrás de este dispositivo están dos empresarios gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, que cuando sacaron al mercado este producto allá por 2016 no podían imaginar que 10 años después la Dirección General de Tráfico (DGT) lo haría obligatorio para todos los conductores del país.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos", han reivindicado en una entrevista concedida a Europa Press.

Ambos han explicado que en un primer momento crearon estas luces de aviso y fueron por toda España presentándola a distintas asociaciones de personas con discapacidad o víctimas de accidentes de tráfico grave por colocar los triángulos. En los dos casos, veían el producto como algo "muy válido".

El germen de la baliza V-16 surgió, según comenta Torre, de su etapa como miembro de la Guardia Civil, en la que pudo observar que "casi ningún conductor" sabe colocar de forma correcta los triángulos. "Si es capaz de colocarlo bien, con suerte no pasará un camión y lo tirará", apostilló.

Por ello, decidió dejar el Cuerpo y centrarse en su idea de desarrollar una luz sin cables y que pudiese guardarse en la guantera para ser usada en caso de accidente.

Años después llegaría su tocayo Jorge Costas a la ecuación. También exagente de la Guardia Civil, él reconoce que trató de emprender y "se arruinó", pero los dos intentaron sacar este nuevo proyecto adelante. Y finalmente lo consiguieron, creando Netun Solutions.

Torre y Costas explican que los primeros productos comercializados por la empresa, que formó parte de la aceleradora Vía Galicia de Zona Franca, servían para señalizar los accidentes, pero no poseían la conectividad de las actuales balizas obligatorias.

Esto llegó posteriormente, cuando la DGT se fijó en sus luces y decidieron impulsarlas para sustituir a los triángulos, viendo necesario que alertasen de la ubicación del accidente para que el resto de usuarios de la vía pudiesen saberlo de antemano.

Ellos han subrayado que el dispositivo manda la alerta a la DGT para ayudar a otros conductores, pero esto no compromete la intimidad de los usuarios, ya que la baliza no va ligada ni a un coche ni a una persona concreta. Además, solo lanza la señal si está encendida.

"Sería imposible con una pila lanzar la ubicación en tiempo real todo el tiempo. Se gastaría en pocos minutos", han insistido, preguntados sobre las críticas de muchos ciudadanos por el "control" que podría suponer esta conectividad.

Para los empresarios gallegos, una baliza es indudablemente mejor que un triángulo. Al respecto, han puesto el foco en que "muchas veces la gente no pone el triángulo porque se queda paralizada". También han hablado de la escasa seguridad que supone salir del coche en medio de una autopista para colocarlo.

Preguntados sobre la evolución de la compañía, entre bromas han asegurado que "mucha gente se cree que son ricos" y, sin embargo, "nada más lejos de la realidad". Torre y Costas han dicho que ellos tuvieron la idea de la baliza, pero "un producto así no se puede patentar". Sí tienen protegido el diseño y la marca Help Flash, pero "hay unos 250 fabricantes homologados que producen sus propias balizas".

En la actualidad, fabrican a ritmo de unas 600.000 mensuales en una fábrica de Zaragoza, asegurando que es "imposible" que todos los coches españoles dispongan de una antes de que acabe el año. Eso sí, han notado un enorme tirón de las ventas en las últimas semanas, esperando que en 2026 entre todos los fabricantes puedan satisfacer la demanda.

Preguntados sobre si esperan que otros países europeos las hagan obligatorias, prevén que sí, indicando que esta vez España es pionera, pero se trata de un producto conectado como los que pretende impulsar la Unión Europea para hacer más seguras las carreteras de todo el continente.

Sobre el funcionamiento de la baliza, han indicado que, como mínimo, tienen que disponer de hasta 12 años de duración (en lo que a conectividad se refiere). Todo ello ya que, por anonimato, no están ligadas a una tarjeta de crédito ni a una matrícula concreta.

Una vez encendida, tarda unos 100 o 120 segundos en enviar el primer dato de ubicación, para evitar avisos erróneos de personas que la encienden para probarla. Además, en el caso de las suyas en concreto, los 10 primeros segundos la luz que emiten es menos fuerte, para no deslumbrar a los ojos en el momento de colocarla.