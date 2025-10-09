La Xunta, dispuesta a facilitar al Gobierno los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que desde Galicia están dispuestos a facilitar al Consejo Interterritorial de Sanidad los datos sobre los cribados. "No tenemos nada que ocultar", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, el conselleiro ha señalado que todavía no han recibido la petición formal de los datos. "Vamos a esperar y ver qué datos quieren, para qué los quieren y cómo los van a utilizar", ha indicado.

Aunque ha recordado que la competencia en cuanto a cribados es "exclusivamente autonómica", se ha mostrado dispuesto a colaborar ya que, tal y como ha remarcado, "Galicia no tiene nada que ocultar". "Al contrario, tiene mucho de lo que presumir", ha apuntado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba este miércoles que había reclamado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los datos sobre "todos" los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- para hacer un "seguimiento exhaustivo" de su desarrollo y "reforzar la vigilancia" en todo el país.