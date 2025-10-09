Galicia logra un "hito histórico" al poner en marcha la línea de comunicación cuántica más larga de España

Galicia ha logrado este jueves un "hito histórico" en ciberseguridad al poner en marcha la línea de comunicación cuántica más larga de España y una de las mayores de Europa, que une Vigo con Santiago de Compostela, con 120 kilómetros.

En concreto, esta línea cuántica enlaza el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), en la capital gallega, con el Vigo Quantum Communication Center (VQCC), en la urbe olívica.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, han participado esta mañana en la puesta en funcionamiento de esta conexión, en un acto al que también ha asistido, entre otros, la subdirectora de RedIRIS de Red.es, Esther Robles.

En esta jornada se ha lanzado el primer mensaje a través de este enlace terrestre de distribución cuántica de claves basado en fibra, "un hito histórico para la ciberseguridad nacional", según ha apuntado Rodríguez.

El sistema permitirá establecer comunicaciones "ultraseguras", inicialmente entre Santiago y Vigo, aunque está previsto su expansión a otros puntos de la red gallega de investigación y su conexión a la EuroQCI, la infraestructura de comunicación cuántica segura que abarcará toda la Unión Europea.

Tal como han señalado, las aplicaciones prácticas de esta tecnología son "amplias y de gran importancia", ya que permitirá proteger infraestructuras críticas, como pueden ser redes eléctricas y sistemas de control de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias y datos sanitarios de los ciudadanos.

"También puede garantizar la confidencialidad en las comunicaciones gubernamentales y militares, así como en las redes empresariales de alto valor, ya que a medida que los ordenadores cuánticos se vuelvan más potentes, la criptografía clásica estará en riesgo", han insistido.

Ante esto, Román Rodríguez ha subrayado que con este avance Galicia se prepara para esa era, "ofreciendo una capa de seguridad que será inmune a los métodos de ataque futuros".

La línea está desarrollada por investigadores del propio Cesga, con el asesoramiento del VQCC, tras una inversión de más de 850.000 euros, financiados en el marco de un convenio de colaboración entre el Cesga y Red.es y del Plan complementario de comunicaciones cuánticas a través de fondos europeos y fondos propios de la Xunta.

El equipamiento fue adquirido gracias al apoyo Red.es/RedIRIS. Precisamente, en el acto también participaron la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y el director del CESGA, Lois Orosa.

Además, la línea de fibra óptica fue posible desplegarla gracias al convenio de 4 millones de euros suscrito entre Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Cesga.

"Este hecho marca un antes y un después en la protección de las comunicaciones, garantizando una seguridad a prueba de futuros ataques", ha insistido Román Rodríguez.

El primer mensaje oficial enviado esta mañana pasará a ser guardado en el Arquivo de Galicia, en la Ciudad de la Cultura de Santiago. En el escrito se ponía en valor la importancia de esta comunicación.