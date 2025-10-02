Menú

La Xunta sitúa la acuicultura como "clave" en la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico de Galicia

Galicia aporta casi el 70 % de la producción nacional

esRadio Galicia / Agencias
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, inaugura el XXVII Foro dos Recursos Mariños e a Acuicultura das Rías Galegas. | Xunta de Galicia

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado este jueves el potencial del sector de la acuicultura "como elemento clave" en la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico de Galicia.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la inauguración de la XXVII edición del Foro dos Recursos Mariños e a Acuicultura das Rías Galegas, ForoAcui, en O Grove, donde ha recordado que Galicia aporta casi el 70 % de la producción nacional.

Este escenario, ha explicado, es resultado del valor diferencial de los enclaves naturales en los que se desarrolla la actividad, y en el que la investigación "juega un papel esencial en aras de impulsar la competitividad y la sostenibilidad de este sector". Marta Villaverde ha agradecido y puesto en valor el trabajo que desarrollan los centros de la Consellería do Mar, como el Intecmar.

La conselleira ha subrayado que la acuicultura es una alternativa sostenible y de futuro, porque proporciona alimentos esenciales y de sustento, protegiendo al mismo tiempo los mares, ríos y océanos. Por ello, considera imprescindible que la UE "adopte políticas eficaces para realizar una gestión rigurosa, con el fin de proteger la biodiversidad acuática".

En esa línea, ha recordado, la Xunta "ya está tomando medidas" en consonancia con el Pacto Verde Europeo y con su Estrategia de la Granja a la Mesa, y está demandando una financiación comunitaria que siga asegurando la prioridad 2 del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), relativa a la acuicultura.

En ese sentido, Villaverde ha advertido de que el nuevo modelo de financiación europeo es muy perjudicial para el sector, y ha vuelto a pedir al Gobierno central y a la Comisión Europea que hagan "todo lo posible" para que Galicia cuente con una herramienta financiera eficaz y suficiente para la estabilidad y el desarrollo del sector marítimo pesquero, y un proyecto "ambicioso" que impulse su sostenibilidad, seguridad, soberanía alimentaria y competitividad.

