La patronal Pontevedra rechaza la huelga del 15 de octubre por Gaza al ser "ajena a reivindicaciones empresariales"

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha trasladado este jueves su rechazo a la convocatoria de huelga general y paros parciales el próximo 15 de octubre para condenar el genocidio en Gaza, "al considerar que se trata de una movilización que no responde a la relación entre empresarios y trabajadores y la gestión empresarial".

Según la CEP, los paros "no se adecúan al libre ejercicio del derecho de huelga en defensa de condiciones de trabajo, empleo y negociación colectiva", y ha subrayado que el Real Decreto Ley 17/1977 considera ilegales los paros que se convoquen "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados", o que se hagan como muestra de solidaridad" si no afectan al interés profesional de quienes los promueven.

Al respecto, ha constatado que el motivo de estos paros (convocados por CCOO, UGT y CIG) y de la huelga (convocada por la CUT) "no se ajusta a la actividad laboral directa de las empresas a nivel nacional, y mucho menos a nivel regional".

El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha señalado que, aunque los fundamentos de la huelga sean legítimos en materia de solidaridad, "no hay que olvidarse de que supone un desvío total de la actividad económica y laboral directa de las empresas españolas", y ha concluido que la convocatoria "se enmarca dentro de la ilegalidad".

En ese sentido, tras manifestar el respeto al derecho de protesta, ha rechazado "la utilización de un paro laboral para fines ajenos a los propios líderes empresariales y sus trabajadores", ya que las huelgas deben responder a reivindicaciones que afecten al ámbito laboral, como las que tienen que ver con salarios, convenios, condiciones de trabajo, etc.

Finalmente, han alertado sobre el "perjuicio económico y productivo" que supondría este cese de actividad, un cese que "carece de justificación".