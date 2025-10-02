Correos emite un sello dedicado a Castro Caldelas (Ourense)

Correos ha puesto en circulación este jueves, día 2, un sello dedicado a Castro Caldelas. La emisión se incluye dentro de la serie 'Pueblos con Encanto', con la que cada año rinde homenaje al valor monumental y geográfico español.

En un comunicado, la empresa explica que este lugar es considerado una de las localidades "más emblemáticas" de la provincia de Orense. El sello muestra una imagen de la villa en la que se puede apreciar al fondo el Castillo de los Condes de Lemos.

Castro Caldelas conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico en 1998, con calles empedradas que suben a su castillo medieval y casas de piedra con características galerías blancas.

Del castillo, una fortaleza medieval de carácter militar, sobresale el buen estado de conservación de la Torre del Reloj, la Torre del Homenaje y el patio de armas.

El sello cuenta con un valor de tarifa A y una tirada de 70.000 ejemplares. Al pertenecer a la serie 'Pueblos con Encanto', forma parte de una tira desplegable en acordeón de cuatro sellos autoadhesivos dedicados a villas emblemáticas, explica Correos.

En la emisión que se pone esta jornada en circulación, además del de Castro Caldelas, figuran también las localidades de Comillas (Cantabria), Roncal (Navarra) y Trujillo (Cáceres).