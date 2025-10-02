Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Correos emite un sello dedicado a Castro Caldelas (Ourense)

El lugar conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico en 1998

esRadio Galicia / Agencias
Sello dedicado a la localidad ourensana de Castro Calderas, declarada conjunto histórico-artístico en 1998, con calles empedradas que suben a su castillo medieval y casas de piedra con características galerías blancas. | Correos

Correos ha puesto en circulación este jueves, día 2, un sello dedicado a Castro Caldelas. La emisión se incluye dentro de la serie 'Pueblos con Encanto', con la que cada año rinde homenaje al valor monumental y geográfico español.

En un comunicado, la empresa explica que este lugar es considerado una de las localidades "más emblemáticas" de la provincia de Orense. El sello muestra una imagen de la villa en la que se puede apreciar al fondo el Castillo de los Condes de Lemos.

Castro Caldelas conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico en 1998, con calles empedradas que suben a su castillo medieval y casas de piedra con características galerías blancas.

Del castillo, una fortaleza medieval de carácter militar, sobresale el buen estado de conservación de la Torre del Reloj, la Torre del Homenaje y el patio de armas.

El sello cuenta con un valor de tarifa A y una tirada de 70.000 ejemplares. Al pertenecer a la serie 'Pueblos con Encanto', forma parte de una tira desplegable en acordeón de cuatro sellos autoadhesivos dedicados a villas emblemáticas, explica Correos.

En la emisión que se pone esta jornada en circulación, además del de Castro Caldelas, figuran también las localidades de Comillas (Cantabria), Roncal (Navarra) y Trujillo (Cáceres).

