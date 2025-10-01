Un proyecto gallego recibe cerca de 2 millones de euros de la UE para optimizar las algas del Atlántico

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) coordinará el proyecto Biochains Atlantic, con una dotación de 1,86 millones de euros de la Unión Europea, que busca optimizar y reforzar las cadenas de valor de las microalgas y macroalgas de las costas atlánticas de España, Portugal, Francia e Irlanda.

El ecosistema biotecnológico de Galicia participa en este proyecto en el que pondrá en marcha: el mapeo de agentes implicados y retos regulatorios, la creación de modelos digitales para la gestión de recursos y agentes de la cadena de valor o la validación de prototipos para sectores como la alimentación o la cosmética.

"Este proyecto tratará de mejorar la competitividad de las pymes, promover la innovación, dinamizar la cooperación entre regiones para consolidar oportunidades de mercado y favorecer un crecimiento más resiliente y sostenible en el área atlántica", informa Bioga en un comunicado.

Además de Bioga, que ejerce de socio coordinador, hay otros seis socios principales: Anfaco-Cytma (España), Glecex (España), Cataa (Portugal), WeDoTech (Portugal), Biotech Santé Bretagne (Francia) y Munster Technological University (Irlanda). También se suman al proyecto otros 11 como asociados: Centro de Investigación Mariña (CIM) de la UVigo (España), DomusVi (España), Viratec (España), BlueBio Alliance (Portugal), InovCluster (Portugal); Cluster Algues Bretagne (Francia) Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins (Francia), Algolesko (Francia) BIM Ireland's Seafood Development Agency (Irlanda), Kerry County Council Economic (Irlanda) y Nutramara (Irlanda).

Paralelamente, Bioga, que preside José Manuel López Vilariño y que representa a más de 130 actores del sector biotech gallego, será uno de los socios principales de Cliraqua, con un presupuesto de 1,96 millones de euros y que coordinará el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC).

Estos dos proyectos son del programa Interreg Atlantic Area, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que fomenta la cooperación entre regiones atlánticas. Servirá para reforzar la resiliencia de la acuicultura atlántica frente al cambio climático a través de la búsqueda de soluciones tecnológicas basadas en los ecosistemas.