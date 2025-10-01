Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Un proyecto gallego recibe cerca de 2 millones de euros de la UE para optimizar las algas del Atlántico

esRadio Galicia / Agencias
Algas en el Atlántico | BIOGA

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) coordinará el proyecto Biochains Atlantic, con una dotación de 1,86 millones de euros de la Unión Europea, que busca optimizar y reforzar las cadenas de valor de las microalgas y macroalgas de las costas atlánticas de España, Portugal, Francia e Irlanda.

El ecosistema biotecnológico de Galicia participa en este proyecto en el que pondrá en marcha: el mapeo de agentes implicados y retos regulatorios, la creación de modelos digitales para la gestión de recursos y agentes de la cadena de valor o la validación de prototipos para sectores como la alimentación o la cosmética.

"Este proyecto tratará de mejorar la competitividad de las pymes, promover la innovación, dinamizar la cooperación entre regiones para consolidar oportunidades de mercado y favorecer un crecimiento más resiliente y sostenible en el área atlántica", informa Bioga en un comunicado.

Además de Bioga, que ejerce de socio coordinador, hay otros seis socios principales: Anfaco-Cytma (España), Glecex (España), Cataa (Portugal), WeDoTech (Portugal), Biotech Santé Bretagne (Francia) y Munster Technological University (Irlanda). También se suman al proyecto otros 11 como asociados: Centro de Investigación Mariña (CIM) de la UVigo (España), DomusVi (España), Viratec (España), BlueBio Alliance (Portugal), InovCluster (Portugal); Cluster Algues Bretagne (Francia) Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins (Francia), Algolesko (Francia) BIM Ireland's Seafood Development Agency (Irlanda), Kerry County Council Economic (Irlanda) y Nutramara (Irlanda).

Paralelamente, Bioga, que preside José Manuel López Vilariño y que representa a más de 130 actores del sector biotech gallego, será uno de los socios principales de Cliraqua, con un presupuesto de 1,96 millones de euros y que coordinará el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC).

Estos dos proyectos son del programa Interreg Atlantic Area, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que fomenta la cooperación entre regiones atlánticas. Servirá para reforzar la resiliencia de la acuicultura atlántica frente al cambio climático a través de la búsqueda de soluciones tecnológicas basadas en los ecosistemas.

