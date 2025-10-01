Nace en Vigo una niña sana tras una cirugía de aorta a su madre con parada circulatoria durante la gestación

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha logrado un hito médico excepcional, tras salvar la vida de una gestante, que tuvo que ser intervenida en una compleja cirugía, y lograr que su hija naciera sana semanas después.

Este caso comenzó el pasado 1 de mayo, cuando una paciente embarazada de 24 semanas ingresó de urgencia en el hospital vigués por un síndrome aórtico agudo: una disección aórtica aguda tipo A, la variante con peor pronóstico y con una incidencia de apenas 2 ó 3 casos por cada 100.000 habitantes al año.

Esta enfermedad de riesgo vital, con un alto índice de mortalidad en las primeras horas, se presentaba en este caso con la dificultad añadida de que la paciente estaba embarazada.

Dado el riesgo para la mujer, y tras sopesar las opciones de viabilidad fetal, el equipo médico decidió llevar a cabo de urgencia una intervención cardiovascular sin cesárea previa, teniendo en cuenta que esa intervención lleva aparejada una parada circulatoria que interrumpe temporalmente el flujo sanguíneo hacia el feto, durante aproximadamente 30 minutos.

La cirugía, con hipotermia controlada a 28 ºC y un estricto manejo de la presión arterial para preservar los órganos de la madre y del bebé, fue llevada a cabo por el equipo de Cirugía Cardíaca, formado por los doctores Francisco Estévez y Rocío Casais, junto a los anestesiólogos José Luis Barreiro e Iria de la Torre. Además, un amplio grupo multidisciplinar de profesionales se implicó en este procedimiento.

Así, se llevó a cabo una esternotomía, se empleó circulación extracorpórea (una máquina que sustituye temporalmente las funciones del corazón y de los pulmones) y se aplicó una parada circulatoria completa, enfriando previamente a la paciente y protegiendo específicamente la circulación cerebral.

La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta el 14 de mayo, y continuó el seguimiento gestacional sin incidencias. Finalmente, el pasado 5 de agosto se le practicó una cesárea programada en el Álvaro Cunqueiro y su hija nació sana y evoluciona normalmente y sin complicaciones.

Este caso es un hito excepcional en Galicia: es la primera niña nacida en la comunidad tras una cirugía de aorta con parada circulatoria durante la gestación. A nivel internacional hay muy pocos casos descritos en la literatura médica.

El éxito conseguido pone de manifiesto la excelencia y la coordinación de los profesionales del equipo que participó en todo el proceso: cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, cardiólogos, radiólogos, obstetras, neonatólogos, personal de enfermería y otros profesionales del Chuvi.