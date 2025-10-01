Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

El DOG publica los domingos y festivos en que los comercios podrán abrir durante el año 2026

Son el 4 y el 11 de enero, el 2 de abril, el 26 de julio, el 15 de agosto, el 29 de noviembre, y el 6, el 13, el 20 y el 27 de diciembre

esRadio Galicia / Agencias
Son el 4 y el 11 de enero, el 2 de abril, el 26 de julio, el 15 de agosto, el 29 de noviembre, y el 6, el 13, el 20 y el 27 de diciembre
Tienda de comercio minorista. -Archivo | GOBIERNO DE ASTURIAS

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la orden por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2026.

En concreto, son el 4 y el 11 de enero, el 2 de abril, el 26 de julio, el 15 de agosto, el 29 de noviembre, y el 6, el 13, el 20 y el 27 de diciembre.

La orden está firmada por el conselleiro de Emprego, José González, y se dictó después de consultar a los agentes socioeconómicos determinados por ley, teniendo en cuenta el interés general del comercio y de los consumidores. Los mencionados días tendrán la condición de hábiles durante el año 2026.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida