Abierto el plazo para que municipios pidan autorización para explotar servicios de temporada en su litoral

La Xunta abre este miércoles el plazo de solicitud para que aquellos ayuntamientos costeros interesados en asumir la explotación de servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de sus respectivos municipios puedan tramitar la autorización correspondiente.

Así se recoge en el anuncio publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para informar sobre los plazos relativos a los servicios, actividades y eventos que se podrán instalar en el DPMT de cara a la temporada alta del próximo año 2026.

Así, hasta el 30 de octubre las entidades locales podrán solicitar estas autorizaciones, con carácter preferente, a través del procedimiento único electrónico (MT701A) habilitado hace unos meses por la Xunta y tomando como referencia la guía y el modelo base para la elaboración del plan de explotación de cada ayuntamiento "que tendrá una vigencia de cuatro años".

Tanto esta guía como el modelo tipo para la elaboración de estos planes estarán disponibles por primera vez para todos los interesados en el apartado Galicia litoral de la página web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Una vez cerrado este primer plazo, preferente y reservado solo a ayuntamientos, las personas físicas y jurídicas interesadas en explotar servicios de temporada en terrenos del DPMT de municipios que no tengan asumida su gestión podrán solicitar a la Xunta la autorización a partir del 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, más allá de las autorizaciones en dominio público, este miércoles también se abrirá el plazo para que los particulares o entidades con intención de explotar un servicio de temporada en la zona de servidumbre de protección de la costa puedan presentar la correspondiente solicitud de autorización ante la Xunta.

La novedad, en este caso, será que, por primera vez, podrán hacerlo a través del nuevo procedimiento único para tramitar en línea la autorización para los distintos usos y ocupaciones del litoral.

Por último, el anuncio publicado en el DOG fija también un nuevo plazo de apertura para los establecimientos hosteleros de temporada (los llamados chiringuitos de playa), que podrán operar por primera vez de forma ininterrumpida entre el primer día del período de la Semana Santa y el 31 de octubre de 2026.