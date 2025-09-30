Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
XVII Xornadas gastronómicas de Emgrobes

Destacado showcooking dentro de la 62.ª Festa do Marisco de O Grove

XVII Xornadas gastronómicas de Emgrobes | Emgrobes

O Grove se prepara para disfrutar de una nueva edición de su fiesta gastronómica más conocida y de las más esperadas, tanto por vecinos y vecinas como por visitantes. Se trata de la Festa do Marisco de O Grove, que este mes de octubre trae consigo la 62.ª edición de esta cita gastronómica.

Dentro de las actividades cabe destacar la XVII Xornadas gastronómicas de Emgrobes que se celebrará el próximo jueves 9 de octubre en el mirador de la Lonja de O Grove. A Cociña do mar trae como protagonistas las algas, la ostra rizada y la pitraña.

Es un taller de cocina que va a desplegarse en la sala mirador de la lonja de contratación desde las seis de la tarde y hasta las ocho y media de la mano de los chefs de Senlleiro, Hostelco y La Cocina de mi Abuelo.

