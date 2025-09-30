O Grove se prepara para disfrutar de una nueva edición de su fiesta gastronómica más conocida y de las más esperadas, tanto por vecinos y vecinas como por visitantes. Se trata de la Festa do Marisco de O Grove, que este mes de octubre trae consigo la 62.ª edición de esta cita gastronómica.
Dentro de las actividades cabe destacar la XVII Xornadas gastronómicas de Emgrobes que se celebrará el próximo jueves 9 de octubre en el mirador de la Lonja de O Grove. A Cociña do mar trae como protagonistas las algas, la ostra rizada y la pitraña.
Es un taller de cocina que va a desplegarse en la sala mirador de la lonja de contratación desde las seis de la tarde y hasta las ocho y media de la mano de los chefs de Senlleiro, Hostelco y La Cocina de mi Abuelo.