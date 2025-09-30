Se amplía el plazo para pedir las ayudas por los incendios hasta el 30 de octubre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico amplía hasta el 30 de octubre el plazo para pedir ayudas por los incendios, un paso que permitirá que los afectados por las llamas de los últimos fuegos registrados en la comunidad puedan solicitar estas prestaciones si lo ven necesario.

Además, Rueda ha concretado que ya se pagaron 19 ayudas para viviendas, cuatro para negocios y 13 para 'tecores'. Fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado que el importe total de esas ayudas supone 1,7 millones de euros, siendo la mayor cuantía (sobre 1,4 millones) la de las ayudas para los daños en inmuebles.

Además, en la reunión semanal del Ejecutivo gallego, se ha acordado activar un plan especial de voluntariado, en principio en la provincia de Ourense, para "colaborar en las tareas de prevención de arrastres" y de alimentación de la fauna silvestre en las zonas incendiadas.

"Vamos a destinar 200.000 euros para estos voluntarios para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. La previsión es que sean alrededor de 700 voluntarios para trabajar en espacios protegidos de 12 ayuntamientos. Hay previsión de que trabajen cuatro fines de semana", ha zanjado.