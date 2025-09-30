Menú

Galicia

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

 

 

Delegación regional esRadio Galicia

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

Teléfono: +34 981 56 40 88
Correo electrónico: publicidad@esradiogalicia.fm

Se amplía el plazo para pedir las ayudas por los incendios hasta el 30 de octubre

Esto permitirá a los afectados de los últimos fuegos registrados poder solicitar estas prestaciones

esRadio Galicia / Agencias
Esto permitirá a los afectados de los últimos fuegos registrados poder solicitar estas prestaciones
Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España) | Carlos Castro / Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico amplía hasta el 30 de octubre el plazo para pedir ayudas por los incendios, un paso que permitirá que los afectados por las llamas de los últimos fuegos registrados en la comunidad puedan solicitar estas prestaciones si lo ven necesario.

Además, Rueda ha concretado que ya se pagaron 19 ayudas para viviendas, cuatro para negocios y 13 para 'tecores'. Fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado que el importe total de esas ayudas supone 1,7 millones de euros, siendo la mayor cuantía (sobre 1,4 millones) la de las ayudas para los daños en inmuebles.

Además, en la reunión semanal del Ejecutivo gallego, se ha acordado activar un plan especial de voluntariado, en principio en la provincia de Ourense, para "colaborar en las tareas de prevención de arrastres" y de alimentación de la fauna silvestre en las zonas incendiadas.

"Vamos a destinar 200.000 euros para estos voluntarios para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. La previsión es que sean alrededor de 700 voluntarios para trabajar en espacios protegidos de 12 ayuntamientos. Hay previsión de que trabajen cuatro fines de semana", ha zanjado.

En esRadio

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida