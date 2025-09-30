Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

La calidad, carta de presentación de Galicia en la nueva campaña de la Xunta: '¿Y si Calidade fuese un lugar?'

Rueda incide en que el objetivo es transmitir que Galicia es una experiencia que se vive a lo largo de todo el año

esRadio Galicia / Agencias
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participa en la presentación de la campaña de promoción turística de Galicia. | Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dado a conocer este lunes en Madrid la nueva campaña de promoción turística que el Gobierno gallego lanzará este otoño, con un mensaje que pone la calidad como señal de identidad y carta de presentación de Galicia en el mundo: '¿Y si Calidade fuese un lugar?'.

En su intervención, tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, ha destacado que la calidad no es en Galicia una etiqueta ni un estándar, sino una forma de ser y de entender la vida, presente tanto en la autenticidad de las tradiciones como en la sostenibilidad cuidada del patrimonio natural, en la excelencia gastronómica o en la hospitalidad que define al pueblo gallego.

En este sentido, ha manifestado que Galicia Calidade trasciende el propio sello de reconocimiento y constituye una marca-país que engloba productos, cultura, paisaje, experiencias y emociones.

De este modo, Rueda ha incidido en que el objetivo de esta campaña es transmitir que Galicia no solo es un destino al que se viaja, sino una experiencia que se vive a lo largo de todo el año, ofreciendo una propuesta diversa que combina cultura, espiritualidad, gastronomía, naturaleza, aventura y bienestar.

Además, el titular del Ejecutivo gallego ha destacado que la campaña nace con el objetivo de ser no solo una promoción turística, "sino esa marca-país, que muestre la forma de hacer las cosas en Galicia, con excelencia".

Con presencia en más de 100 medios de comunicación nacionales, la Xunta espera que la campaña lanzada este lunes tenga un alcance del 84% de la población española. Se mantendrá activa hasta mediados de noviembre con inserciones en televisiones generalistas, temáticas y autonómicas, periódicos nacionales y gallegos y medios radiofónicos.

Asimismo, Rueda ha aprovechado para reivindicar las cifras del turismo en Galicia, ha señalado que desde enero a agosto de 2023 la Comunidad recibió más de 4,7 millones de viajeros, un 3,6% más que en el mismo período del año anterior.

También ha apuntado que las noches superan ya los 8,7 millones (+3,2%), los ingresos hoteleros ascienden a 312 millones de euros (+5,6%) y el empleo turístico supera los 97.000 afiliados a la Seguridad Social, con un incremento del 1,6%.

Estos datos, hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la falta de los del segmento extrahotelero (campings, albergues, turismo rural, etc.), confirman, según el presidente, la consolidación de Galicia como un destino competitivo y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

