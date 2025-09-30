Menú

La información de Galicia comienza de lunes a viernes con el repaso a las noticias más destacadas en horario de 7:50 a 8:00 con la desconexión de los servicios informativos. Mas tarde de 13:35 a 14:00 al termino de Es la Mañana de Galicia, informativo regional con lo sucedido en Galicia en las ultimas horas, dirige y presenta Sandra Fares.

De lunes a viernes, de 12:06 a 13:30 Es la Mañana de Galicia. Los contenidos del programa son muy variados, dando especial importancia a las noticias más destacadas de Galicia, con entrevistas de actualidad e información. Además, el magacín cuenta con destacados tertulianos que analizan y debaten sobre temas de interés para los gallegos de la mano de Ignacio Balboa. Los espacios de gastronomía, salud, belleza, nutrición, turismo, ocio, entretenimiento, los temas sociales y la participación de especialistas en medicina, derecho o del mundo de la cultura nos invitan cada día a escuchar una radio que informa y entretiene. Dirige y presenta Maite Garrido.

Delegación regional esRadio Galicia

Correo electrónico: redaccion@esradiogalicia.fm

EL Foro Económico apunta que el PIB de Galicia consolida su crecimiento en el segundo trimestre

esRadio Galicia / Agencias
Entre las mejores evoluciones se encuentra el sector servicios (+10% interanual)
Varias personas en una terraza de Vigo, en Pontevedra, Galicia (España). -Archivo | Marta Vázquez Rodríguez / Europa Press

El Indicador Abanca-Foro de **Coyuntura Económica** de Galicia registró en julio un incremento del 3,3% interanual, por lo que el Foro Económico de Galicia apunta que el **Producto Interior Bruto (PIB)** gallego consolida su **crecimiento económico** en el segundo trimestre.

Y es que este avance de julio supone una décima más que el alcanzado en junio, por lo que "refuerza la **reaceleración** iniciada en la primavera" y prevé que "se mantenga en los próximos meses".

"Las previsiones institucionales disponibles para el conjunto de 2025 apuntan claramente por encima de las expectativas del comienzo para finalizar por debajo, pero no muy lejos del año 2024, que fue muy bueno en términos de **crecimiento económico** y generación de **empleo**", explica el Foro Económico en un comunicado.

Son 11 las variables con una variación positiva, dos más que el mes anterior. Entre las mejores evoluciones se encuentra el **sector servicios** (+10% interanual).

En el lado negativo, el **transporte marítimo de mercancías** es el que muestra el peor comportamiento, con un recorte del 5% interanual. También las **variables turísticas** muestran una ligera bajada.

