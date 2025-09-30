EL Foro Económico apunta que el PIB de Galicia consolida su crecimiento en el segundo trimestre

El Indicador Abanca-Foro de **Coyuntura Económica** de Galicia registró en julio un incremento del 3,3% interanual, por lo que el Foro Económico de Galicia apunta que el **Producto Interior Bruto (PIB)** gallego consolida su **crecimiento económico** en el segundo trimestre.

Y es que este avance de julio supone una décima más que el alcanzado en junio, por lo que "refuerza la **reaceleración** iniciada en la primavera" y prevé que "se mantenga en los próximos meses".

"Las previsiones institucionales disponibles para el conjunto de 2025 apuntan claramente por encima de las expectativas del comienzo para finalizar por debajo, pero no muy lejos del año 2024, que fue muy bueno en términos de **crecimiento económico** y generación de **empleo**", explica el Foro Económico en un comunicado.

Son 11 las variables con una variación positiva, dos más que el mes anterior. Entre las mejores evoluciones se encuentra el **sector servicios** (+10% interanual).

En el lado negativo, el **transporte marítimo de mercancías** es el que muestra el peor comportamiento, con un recorte del 5% interanual. También las **variables turísticas** muestran una ligera bajada.