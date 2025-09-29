Reconocidos 7 policías locales gallegos con la Medalla al Mérito Policial

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la orden de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por la que se reconoce con la Medalla al Mérito Policial a siete agentes de Policía Local de diferentes municipios de Galicia.

Según se recoge en la orden, estos reconocimientos se otorgan a agentes que manifestaron "cualidades de valor, sacrificio y lealtad" que los han hecho "sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su cargo", calificando sus actuaciones como "ejemplares", al destacar su "compromiso de servicio público, calidad inherente a la idea de servicio predicable de un buen policía".

Así, han sido reconocidos un inspector de la Policía Local de A Coruña, Rubén A.H., por el rescate de una persona en el mar, en la zona del Aquarium Finisterrae el 30 de abril de 2024.

Igualmente, se distingue a los agentes Emilio V.G. y Jesús L.L., de la Policía Local de Chantada, por rescatar de una vivienda a una persona con problemas de movilidad y desalojar un edificio durante un incendio el 30 de noviembre de 2024.

También tienen Medalla al Mérito Policial los agentes Antonio C.L. y Samuel F.L., del Ayuntamiento de Ourense, por una intervención realizada el 9 de noviembre de 2024, al detener a un conductor que circulaba de modo temerario, que se dio a la fuga y que puso en peligro al resto de usuarios de la vía y a los propios policías.

Reciben también este reconocimiento los policías locales de Vigo Matías R.P. y Juan Salvador R.S., por su intervención en el incendio de una vivienda el 26 de mayo de 2024.

Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia también publica este lunes la resolución por la que se acuerda otorgar el distintivo de permanencia a 46 agentes de Policía Local de diferentes ayuntamientos, que cumplen 25 años de servicio.

Este reconocimiento se otorga a agentes de Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando cumplen 25 años de servicio efectivo, siempre que no consten en su expediente personal antecedentes por sanciones disciplinarias o condenas penales pendientes de cancelación.

Así, en la provincia de A Coruña, se otorga este distintivo a tres agentes del Ayuntamiento de Arteixo, a un agente del Ayuntamiento de Carballo, otro de A Coruña, dos agentes del Ayuntamiento de Ferrol y un policía local de Laxe.

En la provincia de Lugo, tiene este distintivo un agente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos; en la de Ourense, se otorga a dos policías locales de O Barco de Valdeorras, un agente de Ribadavia y dos agentes de Verín. Finalmente, en la provincia de Pontevedra, se otorga el distintivo de permanencia a una agente de Gondomar, uno de Moaña, un agente de Poio, tres policías locales de Ponteareas, siete agentes de Pontevedra, dos de Salceda de Caselas y 17 policías locales de Vigo.