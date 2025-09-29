Menú

Galicia

Galicia destina 100 millones a comprar dos fármacos CAR-T para tratar 250 pacientes con mieloma múltiple

esRadio Galicia / Agencias
El segundo tumor hematológico más frecuente en nuestra comunidad
Reunión del Consello de la Xunta en Santiago. | DAVID CABEZÓN / XUNTA DE GALICIA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico destinará unos 100 millones a la compra de dos nuevos medicamentos CAR-T dirigidos a pacientes adultos con mieloma múltiple, el segundo tumor hematológico más frecuente en Galicia.

La previsión es poder atender a 250 personas con este tumor, lo que se traduce, según ha verbalizado el presidente gallego, en una inversión de casi 400.000 euros por paciente.

Así lo ha concretado el presidente autonómico en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

También ha intervenido ante los medios el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien se ha hecho eco de esta inversión, al tiempo que ha destacado los "buenos" resultados del plan de compra centralizada de la Administración autonómica.

Ambos dirigentes han vinculado las "mejoras" en la gestión y planificación en el ámbito de la sanidad con la posibilidad de invertir en fármacos pioneros e innovadores.

