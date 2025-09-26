Rueda lamenta que el 'no' a la conexión de Altri perjudica a toda la provincia de Lugo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido este viernes a la exclusión del proyecto de Altri de la planificación de la red eléctrica 2025-2030, y ha criticado que dicha decisión perjudica a toda la provincia de Lugo, al tiempo que ha lamentado que "todo se reduce a política".

Así lo ha trasladado durante su intervención en un foro coloquio organizado en Vigo por la Asociación Clúfaster de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos de Galicia, Ageinco, donde ha apuntado que la noticia que llega desde el Gobierno respecto de esa planificación eléctrica ha sido "agridulce".

Según ha señalado, "no hay tan malas noticias en tres provincias", en alusión a los refuerzos de conexión eléctrica planteados para varias áreas de Galicia, pero ha criticado que "por negarle la conexión a una empresa concreta", en alusión a Altri, el Gobierno "deja sin conexión a toda una provincia".

"Eso no lo entiende nadie", ha subrayado, en la misma línea que ya manifestó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras la reunión con el secretario de Estado de Energía esta misma semana.

Alfonso Rueda ha afirmado que la planificación eléctrica, abordada desde el punto de vista de las conexiones que necesitan las empresas para instalarse o ampliar su actividad, es "el gran problema de España ahora mismo", y ha lamentado que las decisiones se hayan llevado al "terreno de la política".

"Aquí todo el mundo sabe que hay una serie de planteamientos, que van a decir 'no' de forma preventiva, y esa forma preventiva se convierte en permanente. Hay tanta oposición para hacer cosas que ya no se puede hacer nada", ha explicado, y ha reiterado que, lo que no se haga en Galicia, "se hará en otro sitio", antes de insistir en que la Xunta es la "primera interesada" en no hacer "ningún disparate" que pueda derivar en responsabilidades, incluso penales, y en ser "rigurosa".

Según el presidente de la Xunta los proyectos y el interés de los inversores se enfrenta "a una serie de corrientes contrarias" y ha aprovechado el encuentro con Ageinco para reclamar a las organizaciones profesionales que reivindiquen esos proyectos. "Echo un poco de menos una visión profesional que diga 'si esto se puede hacer, queremos que se haga', porque esto es trabajo", ha apuntado.

Rueda ha lamentado que, "al final, todo se va al terreno de la política, de plataformas que tienen mucho de política, que se oponen si la Administración dice 'sí', y todo se reduce al terreno político de tener que discutir con esas plataformas".

Al respecto, el presidente gallego ha asegurado que, en su reciente visita a Japón, los inversores trasladaron a la conselleira María Jesús Lorenzana, que no entienden por qué se niega la conexión eléctrica a Altri "si cumple" o por qué proyectos incluidos en PERTE millonarios aún no han empezado su tramitación ambiental.